مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات مميزة خلال سبتمبر

دبي (الاتحاد)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية وورش العمل، خلال سبتمبر الجاري، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتشجيع القراءة والبحث والاطلاع لدى الفئات كافة، وبما يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إرساء دعائم متينة لبناء مشهد ثقافي مبدع في إمارة دبي.

وانطلقت أولى الفعاليات، باستضافة مكتبة الطفل ومكتبة الشباب، مع فعالية مبتكرة للأطفال بعنوان «البحث عن الكنز»، والتي تعتمد على مجموعة من الألغاز تتضمن أسئلة أجوبتها متوفرة في كتب بالمكتبة، وعلى الأطفال البحث عن الكتاب وحل اللغز للحصول على جوائز متنوعة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع بأسلوب ممتع وجذاب.

كما ستنظم المكتبة، فعالية مميزة احتفاءً باليوم العالمي للغة الإشارة، والتي ستتضمن ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة الإماراتية، بالتعاون مع المدرب حاتم الدهماني، بهدف تثقيف المجتمع حول لغة الإشارة والمساهمة في نشرها ودمجها في المجتمع الإماراتي لدعم وتمكين أصحاب الهمم في الدولة.

وتحتفي مكتبة محمد بن راشد، بالشعر النبطي من خلال تنظيم فعالية تتضمن أمسية شعرية مميزة بمشاركة الشاعر السعودي علي السبعان، والشاعرة الإماراتية حمدة المر، يرافقهما عازف العود رشيد بشنق، وتدير الأمسية الشاعرة شيخة المطيري.

وتنظم المكتبة فعالية مميزة عن الفن السابع، ستعرض خلالها الفيلم الإماراتي «خورفكان»، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعد العرض مباشرة لمناقشة كتاب «الحقد الدفين» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وستستضيف المكتبة، بالتعاون مع جامعة الشارقة - كلية اللغة الإنجليزية، «ملتقى ترجمات» احتفاء باليوم العالمي للترجمة، والذي سيجمع المترجمين المحترفين مع طلاب كليات الترجمة والمهتمين بالمجال. كما سيتضمن الملتقى جلسة حوارية لكبار المترجمين، ومن بينهم الدكتور غانم السامرائي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الشارقة، والباحث الأكاديمي أسامة إبراهيم، مترجم، والأستاذة يارا المصري، مترجمة.

جدير بالذكر، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج مكتبة محمّد بن راشد، المستمر على مدار العام لتشجيع القراءة والاطلاع، واستقطاب شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، الذين يشكّلون جزءاً مهمّاً من الحركة الثقافية والفنية التي تعتبر عماداً أساسيّاً في بناء الحضارة، والنهوض بالمجتمع نحو مزيد من التطور والارتقاء.

وتوفر المكتبة، الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة. كما تعد إحدى أكثر المكتبات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، حيث تعتمد على أحدث التقنيات، ومن بينها الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع الافتراضي المعزز (AR)، والتصوير المجسم «الهولوجرام»، والروبوتات الذكية.