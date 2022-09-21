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ثقافة

3 شاعرات في جلسة إبداعية بـ«خورفكان الأدبي»

3 شاعرات في جلسة إبداعية بـ«خورفكان الأدبي»
21 سبتمبر 2022 23:27

خورفكان (الاتحاد)
في جلسة شعرية عطرتها قصائد اجتماعية، وطنية، ووجدانية، استضاف مجلس خورفكان الأدبي في دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، كوكبة مميزة من الشاعرات الإماراتيات وهن الشاعرة: مريم النقبي (سجايا الروح)، والشاعرة حمدة المر والشاعرة نشيرة الجابري، بحضور خميس سالم السويدي مستشار مكتب سمو حاكم الشارقة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة والشباب في المنطقة الشرقية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المنطقة وجمهور من أهالي المدينة ومتذوقي الشعر الشعبي.
وقرأت مريم النقبي قصيدة  تعبر عن مكانة الشارقة الثقافية،   قالت فيها:
بيتٍ مطلقه بيبانه في الشارقة يقوى ثبات أركانه
إن جيت أنا للشارقة بنشدها  كيف الثقافة شدّها عنوانه
قالت أبوي القاسمي علمني إن الثقافة للشعب عمدانه
وإن الشعر جزءٍ مهمٍ عنده موروث شعبي به يصح لسانه
شوف الصروح الشامخه وعددها  واتعرف كيف انه قوى بنيانه.

وقرأت الشاعرة نشيرة الجابري قصيدة شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قالت فيها:
سلام لك يابوي يالشيخ سلطان         ومنا تحية صادقة لك وعرفان
يا ريحة الغاليّن ياريح زايد            يا من عطى حق القيادة بالإحسان
مشكور يابوي على ما تقدم            الشارقة للشعر قبلة وديوان
وأنا صباحي غير لإني معاكم          في ربة الحسن البهي خورفكان
طاف الجمال بسحرها                  في جبلها في بحرها إلي خذاها بالأحضان

وفي قصيدة  ثانية للشاعرة حمدة المر، تغنت بمدينة خورفكان، قالت فيها:
مد النظر واكحل عيونك بالأمجاد    كل النواحي للمفاخر تلايد
نسيم داري بنتّه هيل وقنان   يلقى به الشاعر نعيم القصايد
مريت صوب الخور مشراف الأسياد
ومن الثنى صت السمان الشرايد
اهل العزاوي خيلهم خيل شدّاد 
ولهم على رجم المكارم وقائد

في ختام الجلسة، تم تكريم الشاعرات والمشاركين في نجاح الفعالية.

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