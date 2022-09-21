«جائزة نون للفنون» تفتح باب التسجيل في نسختها الخامسة

الشارقة (وام)

أعلن مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، فتح باب التسجيل في «جائزة نون للفنون» لجميع الفنانات والمبدعات في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات، ويستمر التسجيل حتى نهاية سبتمبر الجاري. ويتمحور شعار الجائزة -التي تحمل هذا العام شعار «الماضي والحاضر»- حول التغييرات والأفكار والممارسات التي يمر بها الإنسان على مر الزمان. وتستقبل الجائزة المشاركات من الفنانات المقيمات في الدولة ابتداءً من عمر 18 سنة فما فوق. ودعت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، الفنانات الموهوبات من جميع الجنسيات للمشاركة في النسخة الخامسة من الجائزة، باعتبارها منصة إبداعية مهمة.

وستحظى المشاركات والفائزات في الجائزة بفرصة لعرض أعمالهن الفنية في معرض «نون للفنون» في مركز كولاج للمواهب لمدة 3 أيام في نوفمبر القادم. كما ستحصل الفائزات في المرتبة الأولى والثانية من فئات الجائزة على جوائز نقدية قيمة. وعلى جميع الفنانات الراغبات في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لنادي سيدات الشارقة: www.slc.ae.