بيت الشعر بالشارقة يواصل أمسياته الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)

استمراراً لفعالياته الشعرية، واحتفاءً بالتجارب المهمة في المشهد الشعري، نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة مساء الثلاثاء الماضي أمسية شارك فيها الدكتور وليد الصرّاف، من العراق، وأبوبكر الجنيد، من السودان، والدكتور عبدالله بيلا، من بوركينافاسو، بحضور محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، وقدمها الشاعر صهيب نبهان الذي عرّف بشعراء الأمسية، وأشاد بدور بيت الشعر في الاحتفاء بالتجارب ومواصلة العطاء الشعري. تنوعت مضامين الشعراء بين الذاتي والوطني والحنين إلى الأوطان، وتغنّت بالعاطفة التي فاضت على حروفهم، فنالت إعجاب الجمهور الحاشد في ساحة بيت الشعر. افتتح القراءات الشاعر وليد الصراف الذي قرأ قصيدة أهداها إلى «أم الربيعين» مدينته الموصل. وقرأ نصّاً أشاد فيه بدور الشارقة وببيت الشعر الذي يحتفي بالشعراء. ثم قرأ الشاعر أبوبكر الجنيد مجموعة من القصائد اتّسمت بذاتيتها، واشتغل على هموم الروح، وقرأ للشارقة قصيدة بالإضافة إلى مجموعة من القصائد المتنوعة.

واختتم القراءات الشاعر عبدالله بيلا، الذي لامس موجودات المكان والطبيعة في توظيف شعري رمزي واعٍ. وفي ختام الأمسية، كرَّم محمد البريكي الشعراء ومقدّم الأمسية.