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ثقافة

«الشارقة للفنون» تعلن عن تأسيس قسم فنون الأداء

من عرض «55» للفنان رضوان مريزيجا في ساحة المريجة (وام)
21 سبتمبر 2022 00:41

الشارقة (وام)

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أعلنت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون أمس، عن تأسيس قسم جديد لفنون الأداء تحت إشراف طارق أبو الفتوح، الذي سيشغل منصب مدير فنون الأداء وقيّم أول في المؤسسة. وسيشرف هذا القسم على تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج الموسمية التي تشمل تقديم عروض للأداء وتكليف الفنانين بإنتاج عروض جديدة، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إنتاجات فنية مشتركة وتوفير فرص لتجوال المشروعات الفنية. وتتمحور رؤية تلك البرامج حول العلاقة مع المدينة ونسيجها الحضري وقاطنيها ومؤسساتها حيث تتم دعوة فنانين محليين وإقليمين وعالميين لإقامات فنية متعددة لإنتاج عروض بتكليف من المؤسسة، وتقديمها في شوارع وساحات ومواقع غير تقليدية في مختلف أنحاء المدينة. وتهدف برامج قسم فنون الأداء إلى خلق مساحات للتفاعل تقوم على تأسيس صلات بين المشروعات الفنية ومختلف الأماكن والمجتمعات، بحيث تكون مدينة الشارقة جزءاً محورياً في الإبداع الفني، وإضافة إلى ذلك سَتُخصّصُ مجموعة من الورش والجلسات الحوارية والبرامج التعليمية لمشاركين من الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، يتم تنظيمها بالتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية. 
وقالت الشيخة حور القاسمي: «لطالما شكلت فنون الأداء جزءاً لا يتجزء من برامج المؤسسة لما تحمله من قدرة على خلق تجارب عميقة وبناء الصلات بين الإبداع الفني والمجتمعات المحلية والعالمية». وأضافت: «سعدت بالعمل مع طارق أبو الفتوح لوضع رؤية مستقبلية لهذا القسم الجديد، نؤكد من خلالها التزامنا بفنون الأداء كوسيط إبداعي حيوي، كما أن اضطلاع أبو الفتوح بهذه المهمة سيضيف منحىً جديداً لعملنا بما يملكه من خبرات واسعة وفهم عميق للمجال الفني ولسياقات عمل المؤسسة».
وتمتد خبرة أبو الفتوح لأكثر من 20 عاماً في مجال التقييم والإنتاج الفني في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون منذ العام 2009، كأحد قيمي بينالي الشارقة التاسع من خلال برنامج حمل عنوان «ماضي الأيام الآتية»، وقيَّماً لمعرض «وقت خارج الزمن» /2016/، بالإضافة إلى مساهماته ومشاركاته في العديد من دورات لقاء مارس السنوي. 
وقال أبو الفتوح: «يسعدني ويشرفني بداية مرحلة جديدة من خلال عملي مع المؤسسة باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات التي تقدم وتنتج فنوناً معاصرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

الإمارات
حور بنت سلطان القاسمي
الشارقة
مؤسسة الشارقة للفنون
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