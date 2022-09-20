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ثقافة

«ندوة الثقافة والعلوم» تناقش محتوى شبكات التواصل الاجتماعي

«ندوة الثقافة والعلوم» تناقش محتوى شبكات التواصل الاجتماعي
20 سبتمبر 2022 21:18

عقدت ندوة الثقافة والعلوم جلسة نقاشية بعنوان «محتوى شبكات التواصل الاجتماعي.. التحديات، الشبهات، التجاوزات»، بحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. عبدالرزاق الفارس، ود. محمد مراد عبدالله، وعمر غباش، ومحمود نور، ونخبة من المهتمين والمعنيين.
شارك في الندوة د. حبيب الملا، القانوني وصاحب الخبرة العريقة في المجالات القضائية والبرلمانية والتشريعية، ود. عائشة النعيمي، أستاذ مشارك في كلية الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات وكاتبة مقال، والباحث الروائي عبدالله النعيمي الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي. أدارت الجلسة الكاتبة عائشة سلطان، رئيس اللجنة الثقافية في الندوة.
وتطرق د. حبيب الملا لإحصاءات تدل على مدى قوة وتأثير المساحة التي تشغلها شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وعلى حسب إحصائية عام 2021 يتضح أن هناك حوالي 4.5 مليار شخص يستخدمون وسائل التواصل في العالم أي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، في السعودية فقط نحو 40 مليون مشترك، و40% من سكان شمال إفريقيا لديهم وسائل تواصل اجتماعي، و52% من سكان شبه الجزيرة العربية ودول الخليج، أما في مصر فهناك 49 مليون شخص يستخدمون الفيس بوك.
وأكد د. الملا صعوبة عمل رقابة على منصات التواصل، فالمنصات هي مرآة تعكس الوضع الموجود في المجتمع، وأن المشكلة هي محاولة البعض توجيه المجتمع لتوجهات معينة.
وأشارت د. عائشة النعيمي إلى أن الجميع على دراية بإيجابيات وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي، فالبعض يستخدمها بغرض الترفيه، والبعض الآخر أدرك قوتها فاستخدمها بشكل موجه وفعال لخدمة مصالح وأهداف محددة، والحصول على الدعم وفتح آفاق جديدة للأفكار، مما ينتج عنه تبني وإحداث نقلة نوعية مختلفة قد تصل محاولاتها إلى محاولة التأثير في ثوابت المجتمع.
وأضافت النعيمي أن شبكات التواصل أفرزت موقفين، أحدهما ذاتي مرتبط بأهداف شخصية والآخر جماعي يتمثل في موقف المشاركين تجاه المعايير التي تحكم البنية الاجتماعية، بالإضافة إلى خلق عالم افتراضي. كما أحدثت شبكات التواصل نقلة بتحويل فعل التواصل من عالم المحيط الاجتماعي إلى عالم التقنية، مما أحدث تأثيراً على الفرد من ناحية ميله للعزلة والانسلاخ عن والواقع والانتماء للعالم الافتراضي.
وتحدث عبدالله النعيمي عن المحتوى الأكثر تأثيراً في المجتمع السعودي والمجتمع المصري بسبب طبيعة تلك المجتمعات وكثافتها السكانية وعمق تجربتها المجتمعية، وأن الرفاهية وتكريس النظرة المادية أحياناً لا ينتجان محتوى حقيقياً وفاعلاً. 

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