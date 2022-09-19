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ثقافة

وفد «مجمع الملك عبد العزيز» يزور «مركز جمعة الماجد»

صورة جماعية مع الوفد الزائر (من المصدر)
20 سبتمبر 2022 01:03

دبي (الاتحاد)

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استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022م، الدكتور فهد الوهبي، الأمين العام لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والأستاذ أحمد النزهة، مدير مركز الرقمنة في المجمع. 
هدفت الزيارة إلى الاطلاع على المعايير التي يتبعها المركز في حفظ المخطوطات، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز، والأستاذة شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والإعلام، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، وقد رحَّب مدير عام المركز بالضيوف، وتحدث معهم عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني، ثمَّ اصطحبهم في جولة تعريفية عن أقسام المركز.
ومِن الأقسام التي اهتمَّ الوفد بزيارتها قسم الحفظ والمعالجة والترميم، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الدكتور بسَّام داغستاني، رئيس القسم، عن طرق الحفظ والصيانة والترميم التي يتبعها المركز في حفظ الكتب والمخطوطات والوثائق. وفي ختام الزيارة شكر وفد المجمع إدارة المركز على حسن الاستقبال، وأشادوا بالدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث.

دبي
الإمارات
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
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