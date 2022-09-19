14 عرضاً تتنافس على جوائز «كلباء للمسرحيات القصيرة 9»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق بعد غد في المركز الثقافي بمدينة كلباء، الدورة التاسعة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي تنظّمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة.

وأعلنت علياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان، عن تنافس 14 عرضاً مسرحيّاً على جوائزه، تأهلت من بين 21 عرضاً تقدمت للمشاركة، بعد تقييمها فنياً بوساطة لجنة محكمة، ضمت إبراهيم سالم (الإمارات)، وهجيرة ناصري (الجزائر)، وعبدالجبار خمران (المغرب).

وقالت الزعابي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح أمس الاثنين في قصر الثقافة بالشارقة، إنّ العروض المتأهلة هي: «فشل عرض مسرحي» من إخراج يوسف المغني، و«تخريف ثنائي» لهاكوب عيد، و«دون كيشوت» لراشد دحنون، و«الآنسة جوليا- جميلة» لدينا بدر، و«الوهم» لجاسم المراشدة، و«لغة الجبل» لعبيد البلوشي، و«جريمة في الشفق» لعمرو عبدالرحيم، و«الخيانة» لجاسم غريب، و«جريمة في جزيرة الماعز» لميثة الصخري، و«انتحار» لطلال قمبر البلوشي، و«ديستوبيا» لعبدالله محمد بوعبدالله، و«صورة ماريا» لأسيل زين العابدين، و«الخطوبة» لفاخر أبو زهير، و«أوديب» لأحمد عبدالله راشد.

وقالت الزعابي: إنّ دورة المهرجان الحالية سيتم الاحتفاء خلالها بمرور عشر سنوات على تأسيس ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي، الذي ينظّم منذ عام 2012 على هامش أيّام الشارقة المسرحية ويستضيف أوائل الطلبة والخريجين في كليات ومعاهد المسرح في الجامعات العربية تكريماً لهم، ولتواصلهم الحي وتفاعلهم البناء مع المسرح، بما يزيد من آفاق النقاش وتبادل المعارف وإبراز الطاقات التمثيلية الشابة المسرحية المحلية والعربية.

لجنة التحكيم

وضمّت لجنة تحكيم الدورة الحاليّة نعمان الهليلي (المغرب)، وداليا همام (مصر)، ويوسف الهديب (الأردن)، ومحمد جمعة علي (الإمارات).

وأشارت الزعابي إلى احتفاء الدورة التاسعة بشخصيّة المهرجان الفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، بتنظيم ندوة حول تجربته الفنية وإصدار كتاب حول تجربته ومشواره مع المسرح.

وقالت: إنّ الملتقى الفكري للمهرجان (24 سبتمبر) سيكون تحت عنوان «مميزات الأداء التمثيلي في المسرحيات القصيرة»، بمشاركة كلٍّ من: المعتمد المناصير (الأردن)، وغادة أبو وردة (مصر)، وبوشعيب سماك (المغرب)، وهيا السعيد (الكويت)، وحسام عبدالكريم (العراق)، وتمارا حاوي (لبنان)، ووفاء عيسى (الأردن).

ملتقى الشارقة للبحث المسرحي

وسيقام أيضاً ملتقى الشارقة للبحث المسرحي الذي يعنى باستعراض وتسليط الضوء على أحدث الرسائل العلمية لباحثين عرب، حيث ستتم قراءة: «المضحك الشكسبيري في الفن التمثيلي المعاصر» للنعمان الهليلي (المغرب)، و«العلاقة بين الوسائط الرقميَّة ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي» لمحمود صبري (مصر)، و«مسار أداء الممثل بين تعدد النظريات ووحدة الجوهر» لجورج مطر (لبنان)، إضافة إلى رسالة ماجستير بعنوان «غادة الكاميليا وكارمينا بورانا من النص إلى العرض» لداليا همام (مصر). ويدير جلسات الملتقى كل من نادية سحنون (الجزائر)، وبدر الأستاد (الكويت).

وأكّدت رئيسة اللجنة الإعلامية للملتقى، مريم المعيني، أهميّة ملتقى أوائل المسرح العربي كمنصة مبتكرة تحتفي بمتفوقي كليات ومعاهد المسرح في الوطن العربي، بما يتيح فرصة قراءة تيارات وتقاليد وتجارب «أبي الفنون» في العالم عبر نافذة أيّام الشارقة المسرحيّة.

وقالت فواغي فريد الفردان، مسؤول الفعاليات وعضو اللجنة الإعلامية للمهرجان، إنّه بالإضافة إلى مجريات الملتقى الفكري ستكون هناك جائزة أفضل تصوير فوتوغرافي، كمسابقة يومية للجمهور، مع مسابقة أفضل ممثل وممثلة، فضلاً عن ندوات نقديّة يوميّة للأعمال، كما سيتاح للجمهور أن يشاركوا في التقييم عبر الجائزة اليومية لأفضل ممثل من اختيار الجمهور.