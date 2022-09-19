انطلاق ملتقى الشعر العربي في «بنين»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت دولة بنين الدورة الأولى من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته دائرة الثقافة بالشارقة، في إطار مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي.

وشارك في الملتقى ستة شعراء، وحضر حفل الافتتاح ممثل وزير الثقافة والسياحة ومدير المكتبات الوطنية بدولة بنين كوفي أتادي، وسفيرة جمهورية مصر العربية ببنين أمل عفيفي، ورئيس الاتحاد الإسلامي في بنين، وممثل الجمعيات الإنسانية د. عبد الحميد شيت ثاني ألاحو، ومسؤول الشؤون التجارية السابق في سفارة بنين بالمملكة العربية السعودية، وأكاديميين وشعراء ومثقفين ومهتمين بالشعر العربي.

وقال عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن ملتقى (بنين) للشعر العربي هو الملتقى الثامن ضمن ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنظيمها، بعد غينيا ونيجيريا والسنغال وتشاد والنيجر ومالي وجنوب السودان، مشيراً إلى أن حضور جمهور الشعر العربي في (بنين)، وبينهم المهتمون وأصحاب الشأن، يؤكد على مكانة اللغة العربية، مما يشجع على استمرار تنظيم الملتقيات الشعرية بالدول الإفريقية، موضحاً أن دائرة الثقافة في الشارقة تعمل على استكمال سلسلة هذه الملتقيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في معظم الدول خلال الفترة المقبلة.

واستهل الحديث ممثل وزير الثقافة والسياحة ومدير المكتبات الوطنية كوفي أتادي، معبراً عن إعجابه باللغة العربية قائلاً: «جمال اللغة العربية تجاوز القوة البيانية فللنطق بها وقْع موسيقي ليس في لغات أخرى»، موضحاً الدور الذي تقوم به حكومة الشارقة في نشر العلم وتقدير الرأي العالمي لها.

وتناول الملتقى محاضرات في التعريف بالشعر العربي في بنين، حيث تحدث فيها الدكتور إسحق أكاني عن نشأة الشعر العربي في بنين، والدكتور عبد المجيد كوباكي عن الأغراض الشعرية في بنين، والدكتور عبد الرحيم شيت عن الرؤية المستقبلية للشعر العربي في بنين. وفي ختام الملتقى تم تكريم المشاركين، وتسلّموا شهادات تقديرية احتفاءً بإبداعهم الأدبي.