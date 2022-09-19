«منشورات القاسمي» تستعد للمشاركة في «الرياض الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تستعد «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاشتراك بمعرض الرياض الدولي للكتاب خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022، حيث يشكل معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافةً إلى برنامجه الثقافي المتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية النوعية، والمنصات الحوارية، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل التي تغطي مجالات الفن، والقراءة، والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.

وسيكون لجناح «منشورات القاسمي» المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، حضورٌ حافلٌ بالعديد من الإصدارات من تأليف المؤرخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مثل كتب تاريخ اليعاربة في عُمان 1623م-1747م، الذي لقي رواجاً منقطع النظير في الأوساط الخليجية والعربية، وقد بلغ عدد قراء هذا الكتاب في نسخته الإلكترونية أكثر من 350 ألف قارئ.وكذلك الإصدارات الحديثة لصاحب السمو مثل: «الشيخ المتصوف راشد بن مطر القاسمي»، «سيرة سلاطين كلوة»، «الغفلة إحدى عشائر آل غزي في دولة الإمارات العربية»، «صراع أمراء الزند وزوال الملك»، «بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنوها»، «مرسوم بابوي» للبابا أورليان الثامن بابا الكنيسة الكاثوليكية، «من هو الهولي»؟

وتتوفر أيضاً في جناح منشورات القاسمي الإصدارات المعروفة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، «موسوعة أحاديث سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 1972م- 2020م»، ، «سرد الذات»، رواية «بيبي فاطمة وأبناء الملك»، «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، إضافة إلى الكثير من العناوين المنجزة باللغة العربية والأجنبية، التي كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي سيحتضنها الجناح، وتشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة.