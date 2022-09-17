«ياس للثقافة والفنون والمسرح» تنظم ملتقى في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

نظمت جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح «ملتقى ياس» في واحة الكرامة، بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والشركاء والرعاة، وذلك لاستعراض الأجندة المدرجة على جدول الأعمال في إطار الجهود التي تضطلع بها الجمعية لتعزيز استراتيجيتها الرامية لتحقيق جودة البرامج والأهداف، وترسيخ دورها الطليعي في الارتقاء بالمخرجات المعززة للمكتسبات التي حققتها في الفترة الماضية.

وتمت مناقشة الخطة المستقبلية للجمعية، والبرامج والفعاليات المقررة التي تتضمن تنظيم عمل جماهيري اجتماعي كوميدي وفكاهي خلال إجازة اليوم الوطني، بمشاركة نخبة من فناني الإمارات، وإخراج المخرج الكويتي عبدالعزيز صفر، وتأليف الكاتب العُماني عبدالرحيم المجيني.

وسيتم تنفيذ عمل مسرحي لعرضه في مهرجان دبي لمسرح الشباب، من تأليف محمد صالح، وإخراج عبدالله الحمادي الذي يخوض تجربته الأولى في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم ورش ومحاضرات وندوات خاصة بلغة الإشارة والأمسيات الشعرية والأداء التمثيلي، ووضع الترتيبات لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وأيام الشارقة المسرحية، وبرنامج أكاديمي لمسرح الدمى، وورشة المرسم الحر، وتكريم الشخصيات المتميزة، بالإضافة إلى مبادرة الكتب المستخدمة بالتعاون مع أحد مراكز التسوق، وإصدار بطاقة فزعة، وإطلاق فرقة موسيقية خاصة بالجمعية.

كما تم توزيع المهام على الأعضاء في إطار تكامل الرؤى ومشاركة الجهود التي تعزز تحقيق أفضل الممارسات لتنفيذ البرامج التي تعكس جهود الجمعية في تسليط الضوء على الإبداع، وإبراز الجوانب الثقافية.

وعلى هامش الملتقى، تم توقيع اتفاقية مع مركز إيليزيه الطبي في أبوظبي لتقديم حسم بنسبة 50% لأعضاء الجمعية، حيث وقع الاتفاقية المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد إياد من جانب المركز الطبي.

وتوجه المستشار عبدالله الشحي بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة والرعاة والشركاء على جهودهم المخلصة في تنفيذ البرامج الخاصة بالجمعية، والحرص على كل المعطيات التي تعزز دورها الرائد في إعلاء قيم الانتماء الوطني والتمسك بالماضي والتراث والهوية والانفتاح على حضارة الآخرين، وترسيخ الابتكار والاهتمام بالبيئة الإبداعية في الثقافة والفنون والمسرح، وتشجيع المواهب والارتقاء بها، والعمل على جميع البرامج التي تعزز دورها الحيوي في بلورة رؤية هادفة للتطور الثقافي والإبداعي والمجتمعي، وتعزيز الحراك الفني، وتطوير مستوى الأعمال التي تقدمها، بما يتماشى مع رؤيتها لرفع مستوى الشغف والاهتمام بالفنون.

حضر اللقاء من جانب الجمعية؛ عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر الحمادي، أمين السر العام، وعبدالله الحمادي، أمين الصندوق.