السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم محاضرة حول العملات التاريخية

خلال المحاضرة (وام)
17 سبتمبر 2022 00:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة حول «تاريخ سك العملة الوطنية»، قدمتها الدكتورة خولة العليلي الباحثة في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، وتابعها عدد كبير من داخل الأرشيف والمكتبة الوطنية وخارجه. وأكدت المحاضرة أهمية العملات التاريخية، التي توثق تطور النشاط التجاري في دولة الإمارات، وتكشف تفاصيل تاريخية عن زمن سكها وأسرار تزايد قيمتها. مشيرة إلى أن العملات التاريخية غدت بحد ذاتها سلعة وكانت أحد محاور النشاط التجاري في الدولة، وأن العملات النقدية المعدنية كانت تحمل قيمتها بذاتها أي بقيمة المعدن، الذي سكت منه، ولذلك كان التجار يمعنون في فحص معدنها حين يشترونها. وقد جاءت هذه المحاضرة ضمن البرنامج الثقافي للأرشيف والمكتبة الوطنية الحافل بالمحاضرات والنشاطات الثقافية، التي يشارك بها كبار الكتّاب والمثقفين، ويفتح فيها صفحات مهمة في تاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، ويقدم معلومات موثقة تثري المعارف وتعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسخ الهوية الوطنية في نفوس أبنائه. وكشفت المحاضرة التاريخية عن الطلب المحلي المتزايد على العملات من أجل تمويل موسم الغوص وتمويل تجارة التصدير، وصناعة السفن وتمويلها، وتمويل تجارة الاستيراد والتصدير والاستثمارات الخارجية، وتغطية المصاريف ونفقات معيشة السكان، وتمويل الاستثمارات الخارجية كشراء البساتين وغيرها.. مشيرة إلى أن العملات قد كانت وسيلة للتجارة التي امتهنها أبناء الإمارات الذين كانوا تجاراً مهرة عبر التاريخ. واستعرضت المحاضرة مراحل سك العملة المعدنية ومتطلباتها وحددت العوامل المختلفة التي أدت إلى تحول العملات المعدنية في منطقة الخليج العربي من مجرد أداة لتحديد قيمة السلع إلى سلعة يُقبل المهتمون على شرائها بما لديهم من سلع أو خدمات أو عملات من صنف مختلف.

الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
خولة العليلي
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©