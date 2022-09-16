وفد «محمد بن راشد للفضاء» يزور مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

استقبلت مكتبة محمد بن راشد، أمس، وفداً من مركز محمد بن راشد للفضاء، برئاسة المهندس سالم المري، المدير العام، للاطلاع على خدماتها المتخصصة والفريدة التي تقدمها لزوارها وما تحتويه من كتب ومراجع متخصصة في مجال الفضاء، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتعريف الأجيال الصاعدة بالإنجازات التاريخية لدول الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الرائد والحيوي.

وكان في استقبال الوفد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والموظفين بالمكتبة، حيث استهل اللقاء بالترحيب بالوفد، مؤكدا أهمية العمل على خلق قنوات للتبادل المعرفي في كافة المجالات والتخصصات مع الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة في الدولة ومن بينها مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يقود إنجازات تاريخية في قطاع الفضاء.

وأضاف «أنَّ المكتبة تعكس رؤية دبي الثقافية الجديدة لتعزيز الحراك الثقافي، إلى جانب دعمها اللامحدود للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، مؤكدا حرص المكتبة على إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال الزيارة، تعرف الوفد إلى مختلف مرافق المكتبة وأبرز خدماتها ومرافقها وما تحتضنه من مكتبات، بالإضافة إلى زيارة معرض الصور الفوتوغرافية، الذي يقدم رحلة مصورة فريدة تروي نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عاماً الماضي، ومعرض ذخائر المكتبة.

من جانبه، أشاد سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، بالمكتبة وخدماتها ومرافقها وتقنياتها الرائدة وكيف تقدم تجربة مميزة ورائعة لكافة أفراد المجتمع ومن بينهم أصحاب الهمم، مضيفاً «أن المكتبة بلا شك ستقود الطريق نحو الارتقاء بالمشهد المعرفي والثقافي ودعم اقتصاد المعرفة الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد.

وأكد «المري»، على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك مستقبلاً بين مركز محمد بن راشد والمكتبة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، والتعريف بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة القطاعات والمجالات ومن بينها قطاع الفضاء.

وفي ختام الجولة، أهدى مركز محمد بن راشد للفضاء، المكتبة العديد من إصداراته القيمة، ومن بينها إصدار بلغة بريل للمكفوفين، والذي يسلط الضوء على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.