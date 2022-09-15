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جلسة حوارية حول كتاب «الوهم» لـ نورة الشمري

جانب من الجلسة (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 00:03

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، جلسة حوارية حول كتاب «الوهم» للكاتبة الإماراتية نورة الشمري المستشار القانوني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث قدمت في البداية الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على إعطائها الفرصة وتشجيعها للبدء في كتابة هذه السلسلة من الكتب التي تهدف إلى غرس وصايا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الأجيال الناشئة، وتحصينهم بحب الوطن والتمسك بالأخلاق الكريمة، ونشر قيم ومبادئ وإنجازات الدولة.
وقالت الكاتبة إنها استفادت كثيراً من مؤلفات معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، خاصة كتاب «السراب» وكتاب «جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»، في بناء كتابها الذي احتوى على مقدمة وتعريف عن موضوع الكتاب والدافع لإنجازه. حضر الجلسة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والكاتب والإعلامي راشد العريمي.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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