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مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة في الأوبئة ومواجهتها

مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة في الأوبئة ومواجهتها
16 سبتمبر 2022 00:01

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأول، محاضرة افتراضية بعنوان «الأوبئة ومواجهتها من خلال كتاب القانون في الطب لابن سينا»، قدمتها الدكتورة غادة عبد الله القبلان، الأستاذة بقسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على إسهامات الأطباء العرب والمسلمين القدماء في مواجهة الأوبئة من خلال مؤلفاتهم الطبية.
وقد تناولت المحاضرة عدة مواضيع مِن أبرزها: ابن سينا وآثاره وكتابه القانون، وأنواع الأوبئة الشائعة، والخوف والتحرز من الوباء، ومواجهة الأوبئة وعلاجاتها من خلال القانون.

الإمارات
مركز جمعة الماجد
دبي
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الأوبئة
مكافحة الأوبئة
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