«معرض التخصصات 4» بـ«الشارقة للكتاب» 28 الجاري

الشارقة (وام)

تنظم «مكتبات الشارقة» يومي 28 و29 سبتمبر الحالي الدورة الرابعة من «معرض التخصصات» بمقر هيئة الشارقة للكتاب في الشارقة بمشاركة 17 جهة وجامعة إماراتية بهدف توعية الطلبة بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة، وتساعدهم على التخطيط لمسارهم المهني بنجاح، من خلال اختيار التخصص الملائم لهم. وبعد نجاحه اللافت في السنوات السابقة، يسعى المعرض في دورة هذا العام إلى إثراء تجربة الطلاب كافة من مختلف المناهج الدراسية الوزارية والأجنبية، حيث تقام في اليوم الأول باللغة العربية، بينما تنظم فعاليات اليوم الثاني باللغة الإنجليزية، كما يستهدف المعرض إثراء زيارتهم للفعاليات المصاحبة التي تتضمن تقديم تخفيضات خاصة وعروض ترويجية من الجامعات المشاركة، وعقد لقاءات ومحاضرات وورش علمية يلقيها عدد من الاستشاريين الأكاديميين الذين يجيبون عن تساؤلات الطلاب حول اختيار الفرع الأكاديمي المناسب.

وينظم المعرض في اليوم الأول محاضرة بعنوان «الاعتبارات الستة لاختيار التخصص الجامعي»، تلقيها الدكتورة فاطمة الحساني، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار التخصص الجامعي الذي يتناسب مع قدرات الطالب وإمكاناته، وتعريف المشاركين بالمفاتيح الأساسية والمعايير الواضحة التي تعينهم على اختيار التخصص المناسب. وبهدف دعم الطلاب بالمساعدة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في اختبار «إمسات»، تنظم «مكتبات الشارقة» ضمن فعاليات المعرض حلقة نقاشية حول النصائح التي تعزز من فرص الطالب في التفوق ضمن الاختبار وأهميته في توفير نسب أعلى للطالب في دراسة التخصص الذي يرغب فيه. ومن خلال محاضرة «تخصصك العلمي بوابة مستقبلك»، سيكون الطلاب على موعد مع البروفيسور محمد وطفي الذي يساعدهم على تحديد الخيارات الواضحة والدقيقة لاختيار الكلية، حيث يسلط الضوء على طبيعة الدراسة الجامعية والفرق بينها وبين الدراسة الثانوية، وأهمية التخطيط الدقيق من الطالب أثناء الدارسة من أجل الانخراط في سوق العمل واكتساب المعارف والمهارات التطبيقية، إلى جانب التعليم النظري. وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة «ما بين حاجة الطالب الماسة إلى المعايير الواجب توافرها في التخصص لكي يكون هو المناسب له ورغبة الوالدين في أن يلتحق أبناؤهما بكلية معينة نظراً لرؤيتهما حول مستقبل ذلك التخصص، يبرز معرض التخصصات حلقة وصل بين الجامعات وأصحاب العلاقة، حيث نؤكد من خلاله أن لكل فرع جامعي خصائصه ومهاراته الواجب توافرها في الطالب، وفي السنة الأولى للالتحاق بالجامعة يكون الطالب المستجد أمام مسارات متعددة يحتاج إلى إضاءات حول ما يناسبه منها، ومن هنا ندعو الطلاب إلى الاستفادة من المخرجات القيمة التي ستطرح خلال المعرض، والتي ستكون لهم بمثابة خريطة طريق لاختيار مهنة المستقبل». وتضم قائمة الجهات والجامعات والكليات المشاركة في المعرض «البعثات الخارجية في وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا والجامعة الأميركية في الشارقة وكلية الأفق الجامعية وكلية المدينة الجامعية بعجمان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان وجامعة الوصل وجامعة حمدان بن محمد الذكية وجامعة عجمان وجامعة السوربون - أبوظبي وAmity University والجامعة القاسمية وSuccess point college».