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ثقافة

«مكتبة» تطلق «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير 10»

شعار دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي
14 سبتمبر 2022 20:45

أبوظبي (وام)
أطلقت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة العاشرة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» لموسم 2022 - 2023، والتي تركز في نسختها الجديدة على «إكسبو 2020 دبي»، الذي استضافته دولة الإمارات، ليكون بذلك أول «إكسبو» دولي ينظم في منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتهدف المسابقة إلى تشجيع المشاركين على توثيق تجاربهم الشخصية من خلال زيارتهم للمعرض، وتحفيزهم على استلهام المشاريع الريادية والرؤى المستقبلية التي قدمت خلاله، بما يمكنهم من خوض غمار تجربة تعليمية غنية تعزز قدرتهم على التفكير النقدي وعلى توثيق الأحداث المهمة بما يوسع مداركهم الثقافية والمعرفية. 

إلى ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تستلهم مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» موضوعاتها من أبرز الأحداث التي تحتضنها دولة الإمارات، والتي تحمل أبعاداً استراتيجية ملهمة. ويعد «إكسبو 2020 دبي» واحداً من أبرز هذه الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، باعتباره يحمل طابعاً إنسانياً عالمياً، خاصة في ظل الجولات الطلابية الواسعة التي شهدها المعرض والتي منحت الطلاب نافذة رائدة للتعرف على أبرز الابتكارات التي رسمت ملامح العالم منذ عام 1851 ولغاية 2022، وأبرز الرؤى التكنولوجية التي ستشكل مستقبل عالمنا، مضيفة «ستتيح هذه المسابقة للمشاركين إبراز مواهبهم في توثيق هذه التجارب ومنحها منظورهم الشخصي، ما سيحفزهم على تبني منهجيات التفكير التحليلي والنقدي البناء». 

وتركز مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» على المحتوى باللغة العربية، باعتبارها الأداة الأساسية لتقديم محتوى فكري وثقافي يدعم القيم الاجتماعية الوطنية ويستلهم الموروث الشعبي والإنساني في الوقت ذاته. وتنظم «مكتبة» المسابقة سنوياً، وتطرح من خلالها رؤية وفكرة جديدة تُشجع الطلاب على تسجيلها بكلماتهم الخاصة، في حين تتكفل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بطباعة القصص الفائزة ضمن كتاب بعنوان «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» وتوزيعه على مكتبات المدارس وجميع أفرع مكتبة المنتشرة في كافة أرجاء الإمارة.

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