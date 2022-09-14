«بيت الممزر».. تجربة ملهمة

نوف الموسى (دبي)

لافتٌ للانتباه، أن يحول شابان إماراتيان بيت جدتهما إلى مساحة فنية، تتجلى منها الأسئلة، كيف بدأت الفكرة، ولماذا الرغبة المتفردة في دعم المجتمعات الفنية، من خلال جهد شخصي يؤمن بدوره في إثراء التجربة الفنية في دولة الإمارات، ومدى إمكانية تلك الفضاءات الصغيرة لتعزيز نموها وتطورها واستهدافها لشريحة كبيرة من الفنانين العاملين في القطاع منذ سنوات طويلة، إلى جانب الفنانين الناشئين، وكيف يُمكن للمؤسسات العامة، في القطاعات الثقافية والإعلامية، دعم التنسيق القادر بشكل فعلي على تسهيل حضورها ونشاطها التفاعلي في المنطقة المحلية، وإعادة التفكير بمنهجيات تدفع بمشروع الحاضنات الإبداعية الصغيرة الخاصة، إلى كونها جزءاً حيويّاً من محاور الاقتصاد الإبداعي، الذي يشكل موضوعاً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وجاء تأكيد خالد عبدالله مؤسس مشروع بيت الممزر، أن طبيعة الفكرة نابعة من حاجة المجتمع الفني إلى مساحة ذات حميمية، تدعم حساسية الفنانين ولغتهم بأبعادها العفوية ونسقها الابتكاري، وقتها كنت أدرس في كلية الفنون، ولم يكن مركز جميل للفنون في دبي، ومعرض 421 في أبوظبي، حاضرين في المشهد الفني، وتابع: «نود أن نجمع بين الحس المتحفي وثقافة الغاليريهات، في خضم ما يعيشه المكان من حالة إنتاج مستمرة لفنانين في مختلف غرف البيت، هناك مساحة عرض تتيح فرصة أن يقتني أشخاص مهتمون بالفنون تلك الأعمال. نحن نود أن نكمل الدائرة، ويصل المُنتج الفني إلى أفق جديدة، تُلهم الفنان نفسه للاستمرار، إنها في اعتقادي رحلة كاملة لنا جميعاً، ولا يمكن أن يحدث ذلك ويتطور، دونما مجتمعات فنية صغيرة، تدعم المجتمع الفني الكبير».

احتفاء بالذاكرة

ويتذكر خالد عبدالله حديثه مع أخيه غيث عبدالله مؤسس شريك لمشروع بيت الممزر عندما انتقلت عائلته إلى بيتهم الجديد بمنطقة المزهر في مدينة دبي، حيث كانوا يسكنون جميعهم في بيت جدتهم بمنطقة الممزر، وكان السؤال: ماذا سنفعل في البيت الآن؟ هل سنؤجره مثلما يفعل بعض الناس في تلك المناطق بعد أن يرتحلوا عن منازلهم القديمة، لتبدأ بعدها تلك المناطق في التغير تدريجياً، ومنه تولدت فكرة أن يبقى البيت ويتحول إلى مكان تجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء الفنانين ويطورون فيه تجاربهم، وحول ذلك، قال خالد عبدالله: «أحضرنا حصيراً ووضعناه في وسط الحوش، وجلسنا نتفكر مع أشخاص يعملون في القطاع الفني، حول الطريقة التي سنعمل فيها على تطوير المكان، وكيف يمكن أن يضيف البيت قيمة إضافية للمجتمع، أردنا أن نقدم شيئاً للمكان الذي ولدنا فيه، وللناس الذين تشاركنا معهم كم هذه التحولات الكبيرة والسريعة، وخاصة أن البيت لا يزال يحمل ذاكرة، في جدرانه والغرف المتعددة، وكذلك الأشجار المزروعة فيه، ولا يمكننا أن ننسى سطح البيت، والبعد الجوهري في المشروع بأكمله هو جمالية تحويل الفعل الوظيفي للبيت، بعد أن كانت تسكنه عائلة ممتدة، أصبح مكاناً للفن والفنانين، كأنه فتح بابه للمجتمع الأكبر، ورغم أنه يكتسي هذه الشخصية الجديدة، لكنه ظل محتفظاً بكونه بيتاً».

10 استوديوهات

واستمر غيث عبدالله في بيان الجانب المعماري، والتقسيمات التي صمموها لتلبي الاحتياجات الحقيقية للفنانين، مبيناً أن «بيت الممزر» يتكون من 4 غرف رئيسية، تم تقسيمها إلى نحو 10 استوديوهات، فمثلاً الغرفة الكبيرة التي عاش فيها الأخوان مع أبويهما قسمت إلى 4 مناطق، وتُؤجر وفقاً للمساحات، حيث تتراوح الأسعار بين 990 درهماً إلى 1600 درهم في الشهر، وبالنسبة للمجلس فقد تحول إلى غاليري مفتوح للعرض، وميزته المعمارية أنه يمتلك بابين: باب داخلي مؤدٍّ للصالة، وباب يؤدي إلى «الحوش» في خارج البيت، ما يسهل على الزوار عملية الدخول والخروج، وكذلك يتيح هدوءاً أكبر للفنانين في الغرف المقابلة جميعها للمجلس، وهو أيضاً متاح للتأجير من قبل الراغبين في عرض إنتاجاتهم بمختلف التخصصات الفنية والعلمية والابتكارية، إضافة إلى المطبخ، الذي سيلعب دوراً أساسياً في حالة تنظيم فعاليات لها علاقة بالطهي والفن، والتي باتت تلاقي رواجاً كبيراً ومتسارعاً في منطقتنا والعالم.

حلقة وصل

تعتبر «منصة 101» التي انطلقت في أغسطس من عام 2020، من قبل منيرة الصايغ وغيث عبدالله، المهتمين والمختصين في مجال القيمين الفنيين للفنانين الناشئة وأعمالهم الفنية، أول التعاونات الفنية في «بيت الممزر»، حيث أوضح غيث عبدالله، أن المنصة جاءت ردة فعل من قبلهم حول ما اعتبروه بعض النواقص في المشهد الفني على مستوى الخليج، وخاصة أن الفنانين الذين يتعاونون معهم لا يمتلكون تمثيلاً من الغاليرهات المسجلة، ولا يحظون عادةً بالدعم الكافي، ولفت غيث عبدالله إلى أن هناك مضموناً يستحق الدعم والاشتغال على تعزيز حضوره في عوالم الاقتناء من خلال الشراكات والتعاون مع المساحات الفنية من مثل «بيت الممزر»، وتأسيس حلقة وصل مستدامة بين الفنانين الناشئة والمقتنين في المنطقة، وما يجمع «منصة 101» و«بيت الممزر» هو كيفية دعم المجتمع الفني بطريقة ذات اتصال حيّ ومباشر وحميمي ويكاد يكون عفوياً وخلاقاً بشكل ملهم.