وفد من مجلس دبي القضائي يزور مكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد) استقبلت مكتبة محمد بن راشد، وفداً من مجلس دبي القضائي، برئاسة سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، للتعرف على أبرز خدماتها ومرافقها والكتب والمراجع القانونية التي توفرها للباحثين والمتخصصين في القانون، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة والتي من بينها تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات في دولة الإمارات. وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، دور المكتبة في نشر الوعي القانوني ومساعدة الباحثين القانونيين وطلاب الجامعات والمحامين، بفضل ما تحتويه من كتب ومراجع ودوريات وموسوعات تلبي احتياجات الزوار والأعضاء. وأضاف: «مكتبة محمد بن راشد، تضم أكبر تشكيلة معرفية والتي تتنوع بين مئات الآلاف من الكتب الورقية، والمواد الرقمية، والبصرية والسمعية، بأكثر من 30 لغة عالمية، والتي تغطي مختلف المجالات والتخصصات، لتسهم في تحفيز شغف المعرفة لدى النشء وإلهام الأجيال الصاعدة للتعلم، وترسيخ مكانة دبي عاصمة للثقافة من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم»، مؤكداً أن المكتبة تقود الجهود المحلية للحفاظ على الموروث الثقافي بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تشجيع الشباب ودعم شغفهم من خلال الكتب المتنوعة التي تقدمها المكتبة للفئات، حيث نسعى أن تكون المكتبة عالمية تحتوي على مواضيع تخدم كل فئات المجتمع. من جانبه، أكد السويدي أنَّ المكتبة بما تحتويه من كنوز علمية ومعرفية تمثل صرحاً ثقافية متفرداً ونبراساً ينير الطريق للأجيال القادمة نحو دعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بخدماتها ومرافقها وما تحتويه من كتب ومراجع قانونية تسهم في مساعدة الباحثين والمتخصصين في مسيرتهم البحثية والتعليمية. وخلال الجولة، استمع الوفد إلى شرح مفصل حول أبرز خدماتها ومرافقها وما تحتضنه من مكتبات، كما زار معرض الصور الفوتوغرافية، الذي يقدم رحلة مصورة فريدة تروي نهضة دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومعرض ذخائر المكتبة، الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة، والمسارح والقاعات وغرف الاجتماعات. كما استمع الوفد إلى شرح حول أحدث التقنيات المستخدمة وبرنامج المكتبة لإقامة الفعاليات والمعارض والبرامج المختلفة على مدار العام، والتي تجمع أفراد المجتمع داخل أروقة مكتبة محمد بن راشد التي تشكل واجهة مميزة لكافة المهتمين بإقامة فعاليات على مستوى رفيع بفضل ما توفره من أحدث المرافق والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية. وناقشت الزيارة، دور المكتبة في الحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وأهمية تشجيع العلم والتعليم التنافسي. دور مستقبلي أشاد وفد مجلس دبي القضائي، الذي زار مكتبة محمد بن راشد بدورها المستقبلي المهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات، وإثراء المعرفة لدى القانونيين والباحثين والأكاديميين والطلاب، خاصة في ظل البيئة التعددية داخل دولة الإمارات، والتي تجمع أكثر من 200 جنسية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة، ودعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة.