تأمّلات ذاتية ورؤى فلسفية في «بيت الشعر» بالشارقة

نظم منتدى الثلاثاء، أمس الأول، في دائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية احتفت بالشعراء: حسن جلنبو، وعامر الدبك والدكتور محمد بشير الأحمد، بحضور محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة، وقدمها الإعلامي وسام شيّا، الذي أشاد بدور البيت في إثراء المشهد الشعري، وبمجهودات القائمين عليه، وحرصهم على تنظيم الفعاليات التي تمدّ الجسور بين الشعراء وجمهور الشعر. وتنوعت اشتغالات الشعراء فيما قدموه، بين مواضيع كان الوطن أسماها وأكثرها حضوراً، مستصحباً في ضوئه هواجس الغربة والحنين، فضلاً عن الحب وأشواقه وما يلهمه للشعراء من بوح وشجن، ولم تخل النصوص من التأملات الذاتية، والرؤى الفلسفية العميقة، والحكمة التي تشدو للحياة الأجمل في ظل القصيدة. ولاقى الشعراء المشاركون احتفاء وتفاعلاً كبيرين من الجمهور الذي قابل شدوهم بالتصفيق وعبارات الاستحسان، في أجواء تثاقفية. وفي الختام كرَّم القصير، الشعراء المشاركين ومُقدّم الأمسية.