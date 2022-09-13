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ثقافة

تكريم جمال السويدي بوسام الريادة في الآداب والفنون

جمال سند السويدي
14 سبتمبر 2022 00:09

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت الهيئة العالمية لتبادل المعرفة، والهيئة الدولية للتسامح، يوم الأحد الماضي، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بجائزة «وسام الريادة في الآداب والفنون»، وذلك تقديراً واعتزازاً للعطاء والريادة.
يذكر أن الدكتور جمال سند السويدي أسهم في تأليف وإعداد العديد من الكتب والدراسات، وقام معاليه بجولات ثقافية وفكرية حول العالم بهدف خلق حوار علمي وأكاديمي مع أبرز رموز الفكر والثقافة في العالم حول عدد من كتبه، أبرزها كتابه «السراب»، وكتابه الأخير «جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة»، كما قدم استشارات للعديد من الهيئات والمجالس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد العديد من رواد الفكر والثقافة على أن الدور الأساسي من التكريم هو شكر وتقدير جميع الرواد على ما قدموه في مسيرة حياتهم، بالإضافة إلى تقديم نماذج مشرفة وقيمة وقدوة لأبنائنا وأحفادنا.
علماً بأن هناك خمسة أقسام للرواد وهي التربية والعلوم، والآداب والفنون، والرياضة، والإعلام والصحافة، والتنمية المجتمعية، وتم وضع معايير أسس على أن يكون الرائد قد قام بشيء من صفة الاستدامة وله تأثير مجتمعي ومكانة كبيرة.

جمال السويدي
الإمارات
جمال سند السويدي
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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