زكي نسيبة: الحفاظ على المقتنيات التراثية إبراز للهوية الوطنية

العين (الاتحاد)

زار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، منزل محمد أحمد المحمود في منطقة الطوية بمدينة العين يرافقه الدكتور أحمد مراد، النائب المُشارك لشؤون البحث العلمي، وخلفان الظاهري الأمين العام بالإنابة.

وتجول نسيبة مع الوفد المرافق داخل المنزل الذي تحوّل إلى متحف فريد من نوعه، وثري بمحتوياته التاريخية والمقتنيات التراثية التي تحمل معها عبق التاريخ الإماراتي الخالد الغني، مؤكداً أن حفاظ أبناء الإمارات على مقتنيات وطنهم التراثية والحضارية والثقافية يبرز هويتهم المُتفرّدة، ويحفّز الأجيال القادمة للسير على خطاهم في الحفاظ على هويتهم الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن. كما ناقش نسيبة والوفد المرافق له، خلال الزيارة، سبل التعاون مع جامعة الإمارات في المجالات الثقافية والتراثية، والتي تتسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وتعزز روح التضامن بين أفراد مجتمع الدولة.

وضمّ متحف المحمود مجموعة تراثية قيّمة تضم صور ومقتنيات والده أحمد بن محمد المحمود الذي كان سكرتير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنها وثائق ومراسلات وقصاصات، إضافة إلى صوره الخاصّة، ومجموعة كبيرة من القطع التذكارية التي تُمثّل حقبة عمله سفيراً للإمارات في بعض دول العالم، كما يحتضن المتحف مجموعة من الهواتف القديمة وأجهزة الفونوغراف، ومقتنيات ومعروضات تُشكّل ثروة وطنية وتراثية للأجيال القادمة.