«التعليم» و«التمكين» جوهر التجربة الثقافية لـ«رواق عوشة»

نوف الموسى (دبي)

اعتبرت د. موزة غباش رئيسة مؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، أن التعليم هو المورد الأساسي للثقافة المحلية والعربية والعالمية، وتعميق حضورها في الكتب والمناهج التعليمية، في سنوات الطفولة الأولى يُعد بمثابة مسؤولية مجتمعية، وممارسة حضارية لمفاهيم التكافؤ الاجتماعي، ودوره في إثراء تجربة «التمكين» من خلال مشاريع ورؤى المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وجاء ذلك خلال افتتاح الموسم الثقافي والخيري «2022 2023»، لرواق عوشة بنت حسين الثقافي، صباح أمس، بمقر الرواق في مدينة دبي، وشهد الافتتاح إعلاناً لـ3 مبادرات تعليمية وثقافية واجتماعية تضمنت أولاً: مبادرة «تمكين» المتخصصة في دعم طلبة الثانوية العامة من مختلف الجنسيات لاستكمال دراستهم الجامعية، وذلك بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية. وبحسب د. محمد انعيرات رئيس كلية الأفق الجامعية، فقد تم تخصيص نحو 5 ملايين درهم لدعم مبادرة تمكين الطلبة المتعسرين. ثانياً: مبادرة خيرية «نحن نتعلم»، حيث تقدم الخدمات التعليمية لكافة المراحل التعليمية، وتستهدف الطلاب والطالبات الأيتام المتعسرين مادياً والمنقطعين عن الدراسة. ثالثاً: مبادرة «آباء مكرمون»، وهي إحدى المبادرات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تكريم الآباء المتفانين في تربية أبنائهم وتمكينهم من الحصول على مستوى تعليمي لائق.

مرصد اجتماعي

وأوضحت د. موزة غباش في تصريحها لـ«الاتحاد» أن كلمة «تمكين» تعني تقوية الإنسان فكرياً، وإدراك الإنسان لإمكانياته ومهاراته وتقديمها لخدمة مجتمعه، ولذلك فإن مشروعات رواق عوشة بنت حسين الثقافي في مجملها ترتبط بالتعليم المباشر والحيّ والتدريب العملي خاصة، مضيفةً كيف أن تأسيسها لدار نشر، قبل إطلاق مشروع الرواق، جاء إيماناً بأن تعزيز نشر الثقافة يتم عبر الكتب المنهجية والقراءة المعرفية، التي تبنتها مؤسسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، منذ تأسيسها في عام 1992.

وأشارت إلى أن مبادرة «تمكين» تم إطلاقها بالتعاون مع كلية الأفق الجامعية، التي تقدم منهجاً تعليمياً على درجة البكالوريوس سواء على مستوى الإدارة والأعمال، وبكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات، ويصبح فيها فعل التمكين حقاً عاماً للجميع.

منح دراسية وتسهيلات

من جهته، أكد د. محمد انعيرات رئيس كلية الأفق الجامعية، أنه تم تخصيص نحو 5 ملايين درهم لدعم مبادرة «تمكين»، من خلال تقديم منح دراسية وتسهيلات لطلاب الثانوية العامة، توفر لهم بنظام التقسيط الميسر يصل إلى نحو 2950 لقرابة 100 مقعد متاح، بما يضمن لهم بيئة أكاديمية مثالية وفرص تدريب وتوظيف مستقبلية، وجميعها تدعم الرؤى المستدامة والتنموية لتمكين الشباب، وفق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أن المبادرة تعكس طبيعة التعاونات بين الفضاءات الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

توقيع كتاب «يا ابن آدم»

شهد افتتاح موسم رواق عوشة بنت حسين الثقافي والخيري لعامي 2022 2023، حفل توقيع كتاب «يا ابن آدم» الصادر عن دار الثقافة الجديدة، للكاتبة العنود عبيد غباش، المتخصصة في مجال الفلسفة الروحية، التي أوضحت أن ريع الكتاب سيذهب لمبادرة «نحن نتعلم» لدعم الطلبة المتعسرين، واستمع الحضور المشاركون في الحدث إلى تفاصيل مضامين الكتاب، ورحلته كتابته.