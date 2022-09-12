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ثقافة

«تريندز» يختار ضاحي خلفان شخصيته الثقافية للعام 2022

ضاحي خلفان خلال لقائه وفد «تريندز» (من المصدر)
13 سبتمبر 2022 00:40

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن احتفالاته بالذكرى الثامنة للتأسيس، اختار مركز تريندز للبحوث والاستشارات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي «شخصية تريندز الثقافية للعام 2022»، تقديراً لدوره الفكري والثقافي والإعلامي والاجتماعي، وجهوده المتميزة في تطوير العمل والارتقاء به في مجالات عدة.
وقام وفد من «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، وعضوية عدد من رؤساء القطاعات ومديري إدارات المركز، بزيارة معاليه في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة دبي، حيث قدموا له مجموعة من إصدارات المركز، ودرعاً تكريمية بالمناسبة، وأطلع الوفد معاليه على طبيعة عمل مركز «تريندز» ومجالات عمله واهتماماته وإصداراته البحثية، وكذلك استطلاعات الرأي والتدريب بالمركز، فيما استمع الوفد إلى توجيهات معاليه بهدف الاستفادة من خبراته.
وأعرب معاليه عن تقديره لجهود «تريندز» البحثية العالمية، وتناوله بالعرض والتحليل قضايا راهنة تهم المجتمع العالمي والإنسانية، متوقفاً عند موسوعة المركز حول جماعة الإخوان المسلمين، وأهميتها في توعية الجمهور وكشف الحقائق وتقديم رؤى استشرافية مستقبلية. 
وتم خلال اللقاء استعراض أهمية البحث العلمي والتدريب واستطلاعات الرأي والمعرفة بشكل عام لتحقيق تنمية مستدامة ونشر قيم الخير والتسامح والتعايش الإنساني.
وأشار معاليه إلى أنه يتابع جهود «تريندز» المتميزة، وقال إن تقديم الرؤى والاستشارات لصنَّاع القرار وغيرهم من المهتمين أمر أساسي للتخطيط المستقبلي ببصيرة ووضوح وقدرة على فهم ما يجري بشكل علمي موثّق ورصين. كما أشاد معاليه باهتمام المركز بالباحثين الشباب وتأهيلهم، باعتبارهم قادة المستقبل، مؤكداً ضرورة العمل على تمكينهم عبر برامج متطورة. واستعرض معاليه مع وفد «تريندز» سبل التعاون المشترك بين الجانبين. كما قدم لهم شرحاً حول المبادرات التي تعزز الأمن والأمان، إلى جانب اهتماماته الثقافية والإعلامية.
من جانبه، أشاد العلي بجهود معاليه الثقافية والفكرية والاجتماعية، التي وضعت بصمات واضحة ومتميزة ومفيدة، وهي تشكل مصدر إلهام للباحثين الشباب وغيرهم، في العطاء والعمل المتواصل من أجل خير الإنسان.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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