«تريندز» يختتم مشاركته الثانية في «عمَّان الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)



أسدل مركز تريندز للبحوث والاستشارات الستار على مشاركته الثانية في معرض عمان الدولي للكتاب 2022، الذي أقيم في مركز المعارض في مكة مول بالعاصمة الأردنية. وقد حظيت المشاركة باهتمام متميز من قبل المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمثقفين والأكاديميين، الذين توافدوا على الجناح على مدى أيامه العشرة، التي ابتدأت مع مطلع شهر سبتمبر الجاري، مثمنين دور «تريندز» المعرفي العالمي وإصداراته المتنوعة.

فقد زار الجناح أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وجال بين جنباته، مشيداً بما يحويه من إصدارات بحثية علمية متنوعة، تتناول الوضع الراهن وتقدم رؤى وتحليلات وازنة، كما أشاد بمشاركة «تريندز» في المعرض، وقال إن وجوده بفاعلية بين العديد من دور النشر وفي هذا المحفل الثقافي الكبير يؤكد رسالته وعالميته كجسر ثقافي معرفي.

كما زار الجناح عدد من أصحاب المعالي وزراء الثقافة والإعلام من عدة دول، إضافة إلى جمع كبير من مديري الجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية والباحثين، وقد تعرف الجميع على مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأشادوا بمستوى نتاجه البحثي الموثق، كما ثمنوا مجالات عمله المختلفة في استطلاعات الرأي والتدريب وغيرها. واعتبر عدد من الزوار أن «تريندز» بات اليوم منصة عالمية ينشدها كل باحث عن المعرفة الرصينة، معربين عن تقديرهم لهذه الجهود.

وتكتسب مشاركة «تريندز» في معرض عمّان الدولي للسنة الثانية أهمية خاصة، لكون هذا المعرض عربياً وعالمياً، وفعالية ثقافية تُعنى بالكِتاب، ما سمح لوفد «تريندز» بالتعرف إلى العديد من دور النشر، وكذلك المثقفين، والكتّاب، والباحثين، والناشرين من مختلف أنحاء العالم.