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ثقافة

«قصور مصر».. تروي تاريخ البشر والحجر

غلاف الكتاب
11 سبتمبر 2022 01:49

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

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تمتلك مصر مجموعة كبيرة من القصور التاريخية التي تعود إلى عصور مختلفة، شهدت تحولات عدة واستخدامات مختلفة خلال العقود الماضية، وهذا ما وثقته الكاتبة المصرية سهير عبد الحميد في كتابها «قصور مصر»، الذي يروي تاريخ البشر والحجر لأكثر من 50 قصراً من ناحية الطراز المعماري وما شهدته القصور من أحداث مهمة وشخصيات ارتبطت بها.
تقول سهير عبد الحميد لـ«الاتحاد»: إنها التقت عدداً من أبناء وأحفاد أصحاب القصور للتعرف على الحقائق التاريخية كاملة، فكتابها يهدف للحفاظ على هوية مصر المعمارية من خلال تخليد ذكريات القصور وأصحابها، كونها جزءاً من التراث.
ولا يقتصر اهتمام الكتاب بقصور النبلاء والملوك وحدهم، بل هناك الكثير من القصص عن قصور الأجانب ومن بينهم ديجليون وكازليدوجي والبارون، وكيف نقلوا خليطاً من الثقافات المعمارية إلى القاهرة والمحافظات التي سكنوا بها لتتجسد في قصورهم، ومن قصر خيري باشا بميدان التحرير، الذي شهد تحولات كثيرة حيث بدأ كقصر ملكي ثم أصبح مصنع دخان، قبل أن يتحول إلى دار للعلم وأخيراً مقر للجامعة الأميركية.
توضح المؤلفة أن قصر خيري باشا شُيّد في سبعينيات القرن التاسع عشر، وفي مطلع التسعينيات اشتراه نستور جناكليس أحد أهم التجار، وحوّله إلى مصنع للدخان واستمر ذلك حتى عام 1907 ومنح القصر طرازه الحالي الذي ينتمي إلى العصر الإسلامي المملوكي. وبعد فترة من الاستخدامات المختلفة لمبنى القصر اشتراه تشارلز ويستون أول رئيس للجامعة الأميركية بالقاهرة وحوّله إلى مقر للجامعة محافظاً على طرازه التاريخي، وأضاف له قاعتين تتماشيان مع الطابع المعماري، وشهد مسرح إحداهما غناء أم كلثوم، وكان حدثاً تاريخياً وقتها.
ويحكي الكتاب أيضاً تاريخ قصر جناكليس في حي شبرا بالقاهرة، الذي أصبح الآن مدرسة إعدادية للفتيات، ويتزين مبنى القصر بالزخارف اليونانية متجسدة في أشكال كائنات خرافية مجنحة تنفخ في البوق.

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