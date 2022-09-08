«خولة للفن والثقافة» تستضيف «خبايا» و«بين السطور»

أبوظبي (وام)

تستضيف «خولة للفن والثقافة» معرضي «خبايا» في مقرها الرئيس في أبوظبي، و«بين السطور» في «كيه غاليري» بحي دبي للتصميم للفنان التشكيلي السوري فادي العويد، ويستمر المعرضان حتى 30 من سبتمبر الجاري.

إلى ذلك، قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيسة «خولة للفن والثقافة» إن دولة الإمارات وجهة عالمية تستقطب المفكرين والمبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية في ظل ما توفره الدولة لهم من بيئة داعمة ومحفزة لإطلاق مشاريعهم الإبداعية، ولا سيما أن القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة التي حرصت على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية للمثقفين والمبدعين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت سموها أن استضافة هذين المعرضين يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «خولة للفن والثقافة» لترسيخ المكانة الرائدة للدولة في المجال الثقافي وإيجاد منصة متميزة للفنانين والمبدعين المحليين والعرب والعالميين لعرض إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الإبداعية.

من جانبه، قال الفنان فادي العويد إن «معرض «خبايا» هو تذكار وبث لروح التجديد بماضي مجيد يستدعي منا وقفة للاستنباط والعبرة وتذكير الأجيال بالإرث المدفون في خزائن المتاحف فيتيح لجيل الشباب اكتشاف معالم الحضارة العربية والإسلامية بصورة جمالية وتربوية وبالتالي مصالحتهم مع هذه البقعة المضيئة من التاريخ والغوص في تراث غني وكنز زاخر لاستمداد المواعظ والطاقات». وأوضح أن «بين السطور»، الذي بدأت فعاليته أمس الأول في دبي، يضم أكثر من 19 لوحة وعملا فنيا يحمل معاني العلاقة بين الكلمات تختفي وتظهر بالقدرة على فهم الحروف بين السطور وهي مشاعر كلمة يفجرها لون أو يكتبها آخر بين السطور، وحياة نتنقل بها وتترك أثرا جميلا بين السطور، لافتا إلى أن المعرض يتضمن لوحات خطت بالإكريليك والحبر الصيني ومجسمات لخزف صيني لآيات من القرآن الكريم وأبيات شعر وكلمات مأثورة لأبرز الشعراء العرب والكتاب العالميين. وأضاف أن «خبايا»، الذي بدأت فعاليته مؤخرا في أبوظبي، يسلط من خلال نحو 17 لوحة تشكيلية الضوء على اللغة العربية وتطور الكتابة في محاكاة لسلسلة من الأحداث والتطورات التي أضافت للحضارة الإنسانية مزايا واكتشافات أسهمت في ازدهار شتى العلوم والآداب والتراث الاجتماعي. وأشار إلى أن من أبرز اللوحات المعروضة في معرض «خبايا» مخطوطات فريدة تصور بداية تشكل الصورة الجميلة للكتابة العربية ومخطوطات أخرى بالخط الكوفي تشرح مرحلة التشكيل والحركات بالنقاط الحمراء ثم التنقيط ومخطوطة تصور التطور السريع في فن كتابة اللغة العربية، إلى جانب مخطوطة تبين بداية كتابة المصاحف القرآنية بالترتيب بين الخطوط والزخارف ولوحة لمسجد قبة الصخرة، ولوحة تتحدث عن مدارات الكواكب الثابتة والأبراج، ولوحة لخريطة العالم وأخرى لخسوف القمر.

إنجازات

الفنان السوري فادي العويد حائز جائزة الخط الديواني الجلي 2007 وجائزة البردة في الإمارات 2018، وشارك في العديد من المسابقات والمعارض الدولية، وقدم دراسات حول المخطوطات العربية والكتابات القديمة وترميم كتابات المنازل التراثية.