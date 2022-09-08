«الناشرين الإماراتيين» تعرض 309 عناوين في «عمّان للكتاب 21»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الحادية والعشرين من «معرض عمان الدولي للكتاب 2022»، الذي يختتم فعالياته اليوم، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة، بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى. وتتيح الجمعية لجمهور المعرض عبر مشروعها «منصة» الاطلاع على إصدارات 33 دار نشر إماراتية، ضمن جهودها في التعريف بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات، وتمكين أعضائها من المشاركة في معارض الكتاب الدولية.

وتعرض الجمعية 309 عناوين في مختلف أصناف الأدب والفكر والحقول العلمية ومجال الترجمة، لـ 33 دار نشر من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، بإجمالي 2747 كتاباً، تعكس تنوع تخصصات الناشرين الإماراتيين وسعيهم إلى توفير ما يتناسب مع اهتمامات القراء من الفئات العمرية كافة.

وخلال افتتاحها المعرض أشادت وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار بمشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين، وحرصها على تمكين الناشر الإماراتي من تسويق الإصدارات الإماراتية في المحافل الدولية، ومن ضمنها المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب وتعريف القراء في الأردن على تطور حركة النشر في الإمارات.

إلى ذلك، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «المشاركة امتداد لجهودنا في التعريف بالكتاب الإماراتي، وتأكيد للصلة الثقافية والطموحات المشتركة للناشرين في الإمارات والمنطقة العربية، للوصول بالكتاب العربي إلى آفاق جديدة تحقق المزيد من التحفيز على القراءة وتلبية اهتمامات القراء».