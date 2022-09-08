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ثقافة

«دبي للثقافة» تواصل دعم مبدعي الغد عبر «الفنون الأدائية»

«دبي للثقافة» تواصل دعم مبدعي الغد عبر «الفنون الأدائية»
8 سبتمبر 2022 17:00

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فعاليات برنامج دبي للفنون الأدائية 2022 لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، متيحةً أمام الأطفال واليافعين منصة لتنمية شغفهم الفني في الموسيقى والغناء والتأليف والتصوير المسرحيَّين.
ودعت «دبي للثقافة» المواهب في المجال الموسيقي من الإماراتيين والمقيمين من سن 15 فما فوق للانضمام إلى ورش تدريبية تخصصية تفاعلية انطلقت في مركز الجليلة لثقافة الطفل في 4 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل تحت إشراف موسيقيين مخضرمين من دولة الإمارات والعالم، لتنمية مهاراتهم وصقلها.
وأكدت فاطمة الجلّاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، أن هذه الورش تتماشى مع أهداف خريطة الطريق الاستراتيجية للهيئة، وخصوصاً المحور المتعلق بدعم المواهب الناشئة في الإمارة وتحفيزها وإلهامها عبر توفير منصات مبتكرة للتعلّم وتطوير المهارات بالشراكة مع المتخصصين من الأفراد والمؤسسات، وضمان أن تكون تلك المنصات في متناول الجميع، حيث تسعى إلى تأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الفنون الأدائية، بما يسهم في تحقيق رؤية «دبي للثقافة» وتطلعات الإمارة الثقافية، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه البرامج في تقديم الرعاية والاهتمام اللذان يشكلان أساساً في صقل الموهبة وتعزيز الإبداع.
وتهدف «دبي للثقافة» من خلال هذه الورش إلى تفعيل الحراك الموسيقي في إمارة دبي وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى تعمل على اكتشاف المواهب من الأجيال الجديدة وتمكينها من الاحتراف، ما يسهم في إغناء القطاع بالمواهب الشابة في مجالات الفنون الموسيقية، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي.

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