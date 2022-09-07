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ثقافة

عبدالملك بن كايد القاسمي: استضافة الإمارات لـ«آيكوم 2025» إنجاز عالمي جديد

عبدالملك بن كايد القاسمي
8 سبتمبر 2022 01:28

رأس الخيمة (وام)

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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن فوز الإمارات باستضافة وتنظيم المؤتمر الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» عام 2025 في دبي، هو إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية، بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات، منوهاً بأن دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق منذ تأسيس «آيكوم» عام 1946.
 وقال معاليه: إن فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم «آيكوم 2025»، بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي، يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة، ويؤكد مكانة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية، وستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم. لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد أكبر مؤتمر دولي للمتاحف في العالم، وسيجتمع أكثر من 4000 متخصص من العالم لمناقشة موضوع واحد وهو مستقبل المتاحف. 
وعبر الشيخ عبدالملك القاسمي عن شكره لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، على جهودها لاستضافة هذا الحدث العالمي. 
وكانت المدن الثلاث المرشحة لاستضافة «آيكوم»، وهي دبي واستوكهولم وكازان، قد قامت بعروض تقديمية نهائية لكل منها قبل بدء عملية التصويت التي تمت بطريقة إلكترونية وسرية. وأثمرت جهود فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم - الإمارات» برئاسة المهندس رشاد بوخش البستكي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن تقديم المدينة وإمكاناتها، وتكلل ملفهم بفوز دبي، وسوف تستضيف دبي «آيكوم 25» تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».
 يذكر أن معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أحد المهتمين بجمع المقتنيات التراثية في الدولة، ويمتلك متحفاً يضم مختلف أنواع القطع التراثية للمنطقة يبلغ عددها أكثر من 30 ألف قطعة، بدأ في جمعها منذ أكثر من خمسين عاماً، ولقي متحف معاليه زيارات مؤسسية مختصة بالمتاحف عالمية وعربية وخليجية أشادت بجهوده البناءة في الحفاظ على تراث المنطقة.

الإمارات
عبدالملك بن كايد القاسمي
رأس الخيمة
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