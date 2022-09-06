برنامج تدريبي لـ«أبوظبي للغة العربية» بالتعاون مع «فرانكفورت الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وسعياً نحو دعم وتنفيذ استراتيجية معرض أبوظبي الدولي للكتاب الجديدة، وتطوير برنامج النسخة المقبلة من المعرض وفق أفضل المعايير العالمية، نظم المركز برنامجاً تدريبياً لفريق عمل المعرض، قدمه خبراء متخصصون من فريق عمل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

علي بن تميم

شراكة وثيقة

وهدف البرنامج التدريبي الذي شارك فيه خمسة من الكوادر الإماراتية، وانطلقت أعماله أغسطس الماضي في ألمانيا، إلى تعزيز مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدى الناشرين ومنتجي المحتوى الإبداعي محلياً وعالمياً بما يواكب الأهداف الرئيسة والرؤية الجديدة للمعرض، كما سعى البرنامج إلى توسيع نطاق القطاعات الإبداعية المشاركة سنوياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إنّ المركز يرتبط بعلاقة تعاون وشراكة وثيقة وطويلة الأمد مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يعد من الفعاليات الثقافية الاستثنائية والعريقة على مستوى العالم، والتي تجمع تحت مظلتها آلاف الناشرين وصناع المحتوى والزوار من مختلف دول العالم، وتناقش بشكل متعمق أفضل السُبل والممارسات لتطوير ودعم صناعة الكتاب ونشر الثقافة.

وأضاف: «تدعم هذه الشراكة جهود المركز الحثيثة لتعزيز وإثراء اللغة العربية محلياً وعالمياً من خلال الثقافة، والتعليم، والبحث، والفنون، والإبداع، خاصة أن «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» يمتلك خبرة طويلة وتجارب ناجحة وممارسات فعالة بمجال تنظيم وإدارة أكبر معارض الكتاب الدولية التي تُسهم في تعزيز الحراك الثقافي وتطوير مستقبل صناعة الكتاب، الأمر الذي يُمكن المهنيين الإماراتيين في هذا المجال ويدعمهم لاكتساب المهارات اللازمة للنهوض بهذا القطاع في الدولة، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة والاطلاع على الاستراتيجيات والآليات المتطورة التي يقدمها الرواد في هذا القطاع، وعبر منصة متخصصة مثل البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز مع (معرض فرانكفورت الدولي للكتاب)، ليشكل خطوة جديدة تُرسخ عُمق الشراكة مع هذا الحدث الدولي العريق، وتؤسس لأجيال قادمة من المختصين الإماراتيين بصناعة معارض الكتاب».

جانب من الفعالية (من المصدر)

قاسم مشترك

من جهته، أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن المركز ملتزم بتطوير الكوادر البشرية الإماراتية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية ضمن أهدافه الاستراتيجية، وعبر الاستفادة من الشراكات القوية التي تجمعه مع أهم المؤسسات والجهات الثقافية حول العالم، بما يواكب مسيرة الإمارة الثقافية وسمعتها الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات والمعارض الثقافية الكبرى، لذا قمنا بتطوير هذا البرنامج التدريبي، والذي سيقدمه خبراء من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب حول خلاصة تجاربهم في جميع الجوانب المتعلقة بالتنظيم والإدارة الناجحة لمعارض الكتاب ذات الطابع العالمي، والقادرة على استقطاب الناشرين والمبدعين من كل مكان، وتلبية متطلبات وتطلعات الزوار وعشاق القراءة على اختلاف فئاتهم.

وعلى مدار أسبوعين، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، تم عقد ورش عمل واجتماعات مصغرة ناقشت آليات خلق المزيد من فرص التبادل والأعمال بين متخصصي النشر العرب والدوليين، سعياً إلى استقطاب المزيد من الصناعات الإبداعية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والمساهمة في رفع مكانة الناشرين العرب. كما شمل البرنامج التدريبي أيضاً على أسس تطوير مهارات التواصل والعلاقات العامة وقنوات التواصل الاجتماعي لدى فريق عمل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالإضافة إلى التدريب المكثف على أساليب التسويق وإدارة المعارض والتخطيط العام والعلاقات مع الأطراف المعنية والشركاء. وتمحورت مواضيع ورش العمل حول صناعة الكتاب، من ضمنها الدور الذي تلعبه معارض الكتب في التسويق للناشرين، والتعاون بين الأسواق المختلفة في هذا القطاع، إلى جانب التطرق إلى أهمية دور النشر الإلكترونية والتحديات الحالية للناشرين وكيف يمكن لمعارض الكتب أن تساهم في التعامل معها ووضع الحلول لها.

وسلط البرنامج التدريبي الضوء على سُبل إدارة المشاريع الثقافية والابتكار في المعارض، وآليات التعامل مع الزوار والشركاء والأنظمة وأفضل الممارسات، فضلاً عن استراتيجية بناء علاقات المتعاملين الأمثل وإشراك المجتمع في المعارض الجديدة وتعزيز تفاعلهم.

قاسم مشترك

قال يورجن بوس، الرئيس والمدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب: «تشترك معارض الكتاب الدولية في جميع أنحاء العالم بشيء واحد، وهي تعزيز الابتكار لدفع صناعة الكتاب، وربط قادة الأعمال وتوسيع فرص الأعمال في الوقت نفسه، حيث تلعب معارض الكتاب الدولية دوراً أساسياً في ربط الثقافات وتقديم رؤى حول المشهد الثقافي ككل. ويُعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية حديثة ومزدهرة وبوابة أساسية لقطاع النشر العربي. ويسعدنا أن نرحب بزملائنا من أبوظبي إلى فرانكفورت وأن نتشارك ونتبادل معهم الخبرات».