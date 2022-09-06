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ثقافة

حضور فاعل لـ «تريندز» في «عمّان الدولي للكتاب 2022»

زيارات وفعاليات متعددة لجناح تريندز (من المصدر)
7 سبتمبر 2022 01:39

عمان (الاتحاد)

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لليوم السادس على التوالي، يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات عبر جناحه الخاص في معرض عمان الدولي للكتاب 2022، نشر المعرفة في رحاب المعرض المقام حالياً في العاصمة الأردنية ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ يعرض المركز في جناحه عشرات العناوين البحثية والإصدارات، والتي تشمل كتباً معرفية، وسلاسل بحثية، ودراسات تتسم بالتنوع والثراء.
 وزار جناح تريندز في المعرض كلٌّ من وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، كما زار الجناح نبيه شقم وزير الثقافة الأردني السابق، وعزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وراشد الكوش المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وجبر أبو فارس مدير معرض عمّان الدولي للكتاب.
وقام وفد مركز تريندز بزيارة لجناح دولة الكويت، والتقى سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب ومدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كما قام الوفد بزيارة لجناح وزارة الثقافة الأردنية وتمت مناقشة سبل التعاون والشراكة في المجالات العلمية والبحثية. كما قام وفد «تريندز» كذلك بزيارة إلى سفارة دولة الإمارات في عمَّان، حيث التقوا السفير أحمد علي البلوشي، وأهدوا فريق السفارة عدداً من إصدارات المركز.
 وأشار صقر الشريف، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس وفد «تريندز» بالمعرض، إلى أن تريندز يسعى من خلال مشاركته لتقديم محتوى علمي وبحثي موثق، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مختلف الجهات التي تخدم مسيرة البحث العلمي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
معرض عمان الدولي للكتاب
الثقافة
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