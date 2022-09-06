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ثقافة

40 فناناً عربياً في «لمسات»

من معرض «وحدتنا» (من المصدر)
7 سبتمبر 2022 01:39

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

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يستطيع الفن التشكيلي، أن يشكل جسراً للتواصل بين الثقافات المختلفة ويوحدها في إطار واحد، فيؤكد أربعون فناناً عربياً ذلك، من خلال لوحات تحمل معاني أصلية وتعبر عن الهوية الحقيقية للعالم العربي الذي يجمع الكثير من الأطياف والأشكال والألوان. 
ويتبنى معرض «وحدتنا» الذي يستضيفه مركز «لمسات» للفنون التشكيلية بالقاهرة، فكرة الترابط والاندماج العربي، وقدمت الفنانة التشكيلية المصرية إنجي درويش في لوحتها نموذجاً للتلاحم والتعاون بين طائرين يتحدان من أجل الوصول إلى قوت يومهما، كل منهما يضمن القوة والحب للآخر. 
وقالت درويش لـ«الاتحاد»:
إنها فضلت اختيار الطائرين المتحدين من أجل الحصول على قوت يومهما، تعبيراً عن أهمية الوحدة وبرهاناً على أن «الاتحاد قوة» ينطبق على الطيور والحيوانات وسائر عناصر الطبيعة ويحدث من أجل استمرار الحياة على الأرض. وتنعكس فكرة اللوحة على المجتمع، حيث يتحد الأفراد من أجل قوت يومهم، وهذا يصنع نوعاً من التكافل والتضامن والشعور بالراحة النفسية لكل فرد عندما يشعر أن الآخرين يساندونه ويوجدون دائماً من أجله، وحينها تختفي الظواهر الاجتماعية السلبية.
واستخدمت درويش تقنيات عدة لصناعة معلقتها الفنية فلجأت إلى أسلوب القطع والحني والوصل، وفي السطح استخدمت أسلوب الشق والوصل لتجمع بين أساليب التشكيل المختلفة، كما أنها لجأت إلى الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي رصعت بها المعلقة المعدنية.
وفي السياق نفسه، ركزت الفنانة التشكيلية أمينة أحمد في لوحتها على تجسيد مبدأ التعايش السلمي بين الأديان تعبيراً عن أهمية نشر هذا المبدأ في العالم العربي لنشر السلام بين بلدانه، مستخدمة الوسائط المتعددة في تنفيذ اللوحة، وركزت على استخدام المعجون على خلفية من الإكريلك إلى جانب الألوان الزيتية.

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