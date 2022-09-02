«دبي للثقافة» تحتفي بدور المرأة الريادي

دبي (الاتحاد)

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالمرأة الإماراتيّة بمناسبة يومها الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، حيث عقدت فعالية خاصة في نادي دبي للسيدات بعنوان «درة الحاضر والمستقبل»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن خالد آل نهيّان الثقافية.

أكدت الفعالية الدور الرائد للمرأة الإماراتية ومكانتها الكبيرة نموذجا مشرقا لنساء المنطقة والعالم بفضل الدعم والتشجيع الذين حصلت عليهما من القيادة الحكيمة التي نجحت في تمكينها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى اليوم، ما ساهم في ازدهارها، حيث أمست شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة. وشملت فعاليّة «درة الحاضر والمستقبل» التي تمّ تنظيمها من خلال برنامج رافد دبي، ضمن مشروع مراكز التنمية التراثيّة، على محاور أضاءت خلالها نورة العامري وشمسة الشامسي وعبدالله المطروشي على مسيرة المرأة الإماراتيّة منذ تأسيس الاتحاد وأبرز الإنجازات التي حققتها، وما تطمح للوصول إليه مستقبلا، بما ينسجم مع شعار هذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

وقالت فاطمة لوتاه، مدير إدارة البرامج الثقافية والتراثية في دبي للثقافة: «نحرص في هيئة الثقافة والفنون في دبي على الاحتفاء بالمرأة الإماراتية بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي وصلت إليها، وتحديداً الصعيد الثقافي والفنّي، حيث بات لها حضور متميّز في تنمية وتطوير القطاعين الثقافي والإبداعي»، مضيفة «الفعالية تأكد التزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب».

استشراف المستقبل

تعكس الفعالية حجم الاهتمام الذي توليه مؤسسة محمد بن خالد آل نهيّان الثقافية بالمرأة الإماراتيّة، وقد تمّ تنظيم هذا الاحتفاء عبر برنامج رافد دبي لما له من دور في شرح وتنفيذ مفهوم استشراف المستقبل، وأهميّة الإبداع والابتكار في دعم التنمية المستدامة والمستقبلية في مجال الثقافة والتراث لجميع المستهدفين من الفئات العمرية والشباب، وتحديداً السيدات. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية، كتعزيز صورة مجتمع دبي باعتباره مجتمعاً متعدد الثقافات، وتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي، ووضع دبي مركزا ووجهة ثقافية رئيسة على الساحة العالمية.