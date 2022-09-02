معهد جامعة نيويورك أبوظبي يقر برنامج موسمه الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن عودة الفعاليات الحضورية بعد أكثر من عامين من الفعاليات الافتراضية. ويضم برنامج الموسم الجديد الذي يبدأ 8 سبتمبر الجاري، ندوات وحوارات مجانية ومفتوحة للعامة، تتناول مواضيع شتى كالتراث والتاريخ وفن العمارة، والتي ستُقام في مركز المؤتمرات في الجامعة.

إلى ذلك، قالت ناديا الشيخ، نائبة عميد الجامعة لشؤون التواصل الثقافي والبحثي: «يتضمن برنامج الموسم المقبل من تشكيلة رائعة من الحوارات والفعاليات الشيقة التي تستضيف كوكبة من الخبراء في شتى المجالات ذات الأهمية المحلية والعالمية»، مضيفة أن للجامعة دور محوري في إثراء المجتمع وتوسيع آفاقه لما تحتضنه من أكاديميين وخبراء مهنيين وقادة من حول العالم، يشكلون نافذة على عوالم مختلفة.

وتتضمن برامج المعهد فعاليات منها سلسلة الأندلس وسلسلة البيئة والشرق الأوسط وسلسلة العطاء الخيري، كما يستضيف أعضاء من فريق عمل مشروع كتاب اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات 50U.

ويحتفل المعهد بذكرى المولد النبوي الشريف حيث يستضيف كرايغ كونسيدين مؤلف كتاب «إنسانية محمد من منظور المسيحية» الذي يقدم حواراً بعنوان «هبة النبي محمد (ص) الخالدة للإنسانية».

وضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف الإسلامية في دبي عام 2025، يستضيف المعهد ندوة «تطور العمارة الإماراتية»، بالمشاركة مع جمعية التراث العمراني الإماراتية. وسينظم المعهد مؤتمرات تخصصية ذات علاقة بالأبحاث في مواضيع العلوم والفن والعلوم الاجتماعية والهندسة والتي تتطلب التسجيل الرسمي.