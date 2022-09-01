تكريم رئيس «الشارقة للتراث» في الهند

الشارقة (وام)

كرمت الهند الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، تقديراً لدوره وجهوده في صون التراث وحمايته واستدامته ونسج أفضل العلاقات مع مختلف الجهات والهيئات التي تعنى بالتراث على مستوى العالم، كما منحته جامعة العلوم والتكنولوجيا شهادة الدكتوراه الفخرية.

جاء ذلك خلال زيارة المسلم الهند والتي شملت مواقع وأماكن علمية وتراثية وأكاديمية وحضوره افتتاح متحف التراث في كيرلا، وزيارة مكتبة الشيخ زايد وكرسي سي أتش محمد كويا للدراسات حول المجتمعات النامية، إلى جانب حلوله ضيف شرف في حفل اليوم الوطني السادس والسبعين للهند.

إلى ذلك، قال المسلم: «سعدنا بزيارة جمهورية الهند الصديقة وقمنا بجولة واسعة اشتملت على زيارات عدة، من أبرزها كلية مدينة العلوم العربية ببوليكال بولاية كيرلا وجامعة كاليكوت وجامعة العلوم والتكنولوجيا بولاية ميجالايا، وغيرها من المؤسسات والهيئات الثقافية والعلمية»، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالهند في مختلف المجالات ومنها العلاقات العلمية والأكاديمية والثقافية.