المرسم الحر ينظم ورشة لتعليم فنون التشكيل

أبوظبي (الاتحاد)

نظم المجمع الثقافي، مؤخراً، ورشة لتعليم فنون التشكيل، قدمها الفنان محمد الأستاد، الذي أوضح أنها دورة للمبتدئين تعلمهم من الصفر، ومن الأبجديات مثل الدائرة، والمستطيل، الخط المنحني والمتعرج، والخطوط المتقابلة الرأسية. وعندما يصبح الطالب قادراً على أن يضبط هذه الأشكال، يتعلم كيف يرى الأشياء ويبسط الأمور.

وقال: على الطالب أولاً أن يتعلم الدائرة والخطوط الأساسية والأشكال بشكل عام، ثم يبدأ يطلع الأفكار من مخيلته، مثل الخطوط المتقاطعة والمنحنيات بحيث يتعلم فن النظر للأشياء وكيف يبسط المواضيع التي أمامه، ويحللها بين دوائر وخطوط. وبهذه الطريقة يكسر حاجز الخوف من المواضيع التي يريد أن يرسمها.

وتابع الأستاد: بعد ذلك نعلمه كيف يستخدم القلم ودرجات الكربون الموجودة فيه، وعلى المتدرب أن يعرف أولاً قلم الرصاص واستخدام كافة الدرجات فيه، ثم يبدأ التظليل على شكل الدائرة أو المستطيل أو المربع من الأغمق إلى الأفتح، وهذا يتم من خلال التحكم بقوة ضغط اليد على القلم. وبعد ذلك تزداد الأشياء صعوبة، وندخل بالمثلث والمربع وأشكال الفواكه، ثم ننتقل مع الطالب من قلم الرصاص إلى مرحلة ثانية أعلى، حيث نقوم بتدريبه على ألوان الباستيل الطباشيري، وهو يعطي نتيجة فورية لأنه ينشف بوقته.

وأوضح أنه يمكن أن ندخل على التعليم بالأكرليك بحيث نخفف الألوان، وذلك بتنظيف الفرشاة بالماء العادي، ونبدأ بمقارنة الفرق بين الألوان الزيتية والباستيل الذي يشكل تحدياً كبيراً لأنه ينشف بسرعة، بعكس الزيتي الذي يأخذ وقتاً أطول حتى ينشف. ولما يصل الطالب إلى مرحلة الزيتي يرتاح جداً، وهنا يمكن أن نقول إن الطالب بدأ في إنتاج اللوحة، وعلينا أن ندربه كيف يمكن أن يأخذ المقاسات بشكل صحيح، ثم تأتي مرحلة اللوحة الكبيرة واختيار نوعية الألوان.

وأكد أنه يعلم الطالب كيف يأخذ الفرشاة ويرسم بها فوراً، لأن هذا الشيء ينمي عنده الثقة بالنفس والحس بالألوان والشكل أيضاً، موضحاً أنه لا بد من تدريب الطالب على كيفية التعامل مع الكانفاس إن كان خشناً أو ناعم الملمس، وكيفية ضبط المقاسات والعلاقات اللونية وعلاقات الأحجام بين الأشكال الموجودة في الموضوع.

ومن المشاركين، قالت رضا فاطمة من الهند: في عائلتي الكثير من الفنانين، وقد بحثت عن المكان المناسب لأتعلم مبادئ الرسم بالقلم ثم التظليل وبعدها الألوان، ووجدت المجمع الثقافي، موضحة أنها باتت تشعر بالثقة في نفسها، وأنها طورت مهاراتها.

وقالت المشاركة أمل ضياء إن من هواياتها أن تتعلم الرسم، وقد وجدت في الدورات التي ينظمها المرسم الحر في المجمع الثقافي أفضل مكان، لأن تعليم الفن في المدرسة لا يكفي، مؤكدة أن الطالب لا بد له من استكمال ما يأخذه في الحصة المخصصة للرسم في المدرسة، لأنها لا تغني عن متابعة الدورات على يد أساتذة مختصين بأداء الفنون.