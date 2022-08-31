خالد الصفتي: أدب الأطفال بحاجة إلى إفاقة عربية

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

في عام 1994، قرر الروائي المصري خالد الصفتي أن يبدأ أشهر أعماله سلسلة «فلاش» ليحقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات كثيرة، كان آخرها في رمضان الماضي عندما تم تحويل أحد أجزاء السلسلة إلى مسلسل كارتوني جذب عدداً كبيراً من أعمار متفاوتة، ما يعد نجاحاً إضافياً للسلسلة التي أصبح محبوها كباراً وما زالت تضم معجبين من أعمار جديدة.

يشير المؤلف إلى أن تحويل السلسلة إلى عمل مرئي مفيد للأطفال والأسرة على السواء، فالأطفال الحاليين لم يشهدوا بداية صدورها قبل قرابة 30 عاماً، بينما العمل المرئي أكثر انتشاراً وموثق بشكل فيديو، ومن ثم يسمح بحياة جديدة أكثر انتشاراً في أدب الأطفال بين جيل التسعينيات.

وأكد الصفتي أن العمل التلفزيوني أسهم في جمع الأسرة أمام الشاشة من جديد، خاصة وأن أرباب الأسر من جيل التسعينيات شهدوا السلسلة مكتوبة، وأطفالهم يحبون الكرتون المرئي بشكل أكبر من المكتوب، فأسهم ذلك في إعادة جمع الأسرة من جديد، وهو أمر أصبح غير مألوف للبيوت المصرية والعربية بشكل عام .

ويشير المتخصص في أدب الأطفال إلى أن العالم العربي في حاجة إلى إنتاج أكبر من الأعمال الموجهة للطفل تكون مناسبة لثقافتنا وبيئتنا التربوية، التي لا يمكن للإنتاج الدولي أن يفهمهما بسهولة، أو يخصص لها إنتاجا لتسلية الطفل.

وأضاف الصفتي أن أدب الأطفال بشكل عام بحاجة إلى إفاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يخص شريحة كبيرة من الذين ينشأون على هذه الأعمال الأدبية، أو الكرتون المتلفز الذي افتقدنا إنتاجه العربي خلال السنوات الأخيرة معتمدين على الإنتاج الغربي الجاهز من الأعمال.