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ثقافة

ملتقى كبير للخط العربي في «العويس الثقافية»

ملتقى كبير للخط العربي في «العويس الثقافية»
1 سبتمبر 2022 01:25

دبي (الاتحاد)

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس معرضاً فنياً بعنوان «ملتقى العويس للخط العربي» في 19 سبتمبر الجاري في مبنى المؤسسة، بمشاركة 63 خطاطاً يمثلون ألواناً من تجليات الخط العربي حيث تتناغم فيه الكلمات بين السكون والحركة، اللون والزخرفة، وينبض الحرف العربي ليخرج من إطار اللوحة ويلامس الأحاسيس، في انسيابية ترضي الذائقة الرفيعة، وتجمع الأصالة بالحداثة، ويمتزج الفن التشكيلي بجمال الخط في أفق لا محدود.
ويأتي المعرض استكمالاً لدائرة الاهتمام الذي توليه المؤسسة للفنون العريقة والأصيلة وتفتح الباب للمواهب التي تتجاور في الخبرات والتوجهات والرؤى، وتتضافر جهودها لتقدم صورة أنصع لدولة حضارية الروح والمعالم تتقدم في مسارات الأمم.
وتقام على هامش الملتقى ندوة عن فن الخط في الإمارات في نصف قرن يتحدث فيها فنانون مخضرمون عن رحلة الخط في الإمارات، وستطبع مؤسسة العويس كتاباً خاصاً عن الملتقى يحتوي على سير وصور وأعمال جميع المشاركين في هذا الحدث الكبير.

مؤسسة سلطان بن علي العويس
الخط العربي
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