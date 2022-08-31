بودلير.. مفردة النافر

أحمد حميدة

لا شيء أقرب من الإحساس بالفراغ من سويداء بودلير. لا شكّ أنّ بودلير في الفترة التي كتب فيها «أزاهير الشرّ»، كان وهو يطلق على الكآبة المفردة الإنجليزيّة «سبلينْ»، قد عاد إلى اصطلاح طالما استثمره الرّومانسيّون، ليسير على نهج موضة «إنجليزيّة» باتت أثيرة لدى معاصريه. ومع ذلك فإنّ «السبلين» يغطّي مفاهيم عدّة، خاصّة ببودلير مثل..القلق والكآبة (الماليخوليا) والسّأم والنّحس والضّجر..، إنّه وجع يصيب الرّوح، قلق وجوديّ حادّ، توتّر ميتافيزيقيّ، إحساس بالتّنافر مع الذّات ومع العالم، قريب من ذاك الذي سمّاه شاتوبريان بشكل رائع، ومنذ كتابته «عبقريّة الدّين المسيحي» سنة 1802، «الهوس المبهم»، وذلك قبل أن يفقد هذا المفهوم بعضاً من هذا المعني، ثمّ فيما بعد «مرض العصر»:«إنّنا نعيش بقلب ملآن في عالم من خواء». إنّه حينئذ التوتّر بين حالات متعارضة (ملآن/خواء، لاشيء/ كلّ الأشياء، السّويداء والمثالي..)، أو لعبة مرآويّة بين العالم والأنا، بين الباطن والظّاهر. فهذه الكآبة التي يدرجها شاتوبريان ضمن الأدب القديم، الإنجيليّ والكلاسيكيّ، كانت في نظر بودلير الأصل في ظهور شعر الرّثاء، ذلك المنحى في الكتابة الشّعريّة القائم على الشّكوى.

الحال أنّ بودلير في «نوادر جماليّة» يطلق تعريفاً للّشّعر شبيهاً بنغم رثائيّ حزين يهمّ الشّعراء، ولكن بالتّأكيد أيضاً الرسّامين والموسيقيين، و«الشّاعر» الرّومانسي، وعلى وجه الخصوص الرسّام ديلاكروا، الذي كان يرى فيه بودلير «الشّاعر الملحمي للعصور الحديثة». في صفحتين كتبهما بودلير عن صالون 1846، تردّدت كلمة كآبة خمس أو ستّ مرّات لتشخيص أسلوب دي لا كروا، الذي كان كما دانتي وشكسبير، رسّام «الوجع الكونيّ»:«إنّها لكآبة مفردة وعنيدة تلك التي تنبجس من كلّ أعماله، والتي نلمس ترجمتها في اختيار المواضيع، والتعبيرات الشكليّة وأسلوب التّلوين». «إنّ تلك الكآبة الشّاهقة والرّصينة، تطلق وميضاً محزناً، حتّى في ألوانها البسيطة، الطّافحة بكتل من التّآلفات النّغميّة، كتلك التي تميّز أعمال كبار الرسّامين، ولكنّها شجيّة وعميقة، وفي رخامة تأليف موسيقيّ لفيبير».

ولئن كان توارد الكآبة متواتراً في الكتابات عن الفنّ، فإنّه يظلّ نادراً في «أزاهير الشرّ»، كما يشير إلى ذلك جان ستاروبينسكي:«أن نتحدّث عن الكآبة من دون تسميتها، فإنّ ذلك يفترض اللّجوء إلى المترادفات والمتكافئات والاستعارات». إنّ اختيار المفردة الإنكليزيّة «سبلين» التي تعادل الكآبة أو السّأم (طالما أنّها تعني الطّحال، مكمن الصّفراء، المولّدة للمزاج الأسود، وللكآبة إذن)، تُحدث بغرابتها على مستوى اللّغة تغييراً على درجة بالغة من الإلماح الرّمزي، بحيث لا تبرز مباشرة في القصيد، وإنّما في العناوين وحسب (أربع قصائد في قسم «السبلين والمثاليّ» بأزاهير الشرّ).

عصيّ على التعريف

«السبلين» هو حينئذ مفهوم عصيّ على التّعريف، ولا يمكن تسميته إلاّ باللّجوء إلى الاستعارات. إنّه ليس الموت الذي تدعونا إلى تأمّله الواقعيّة المتجهّمة، وإنّما ذاك الذي تلمح إليه بقوّة «الجيفة الشنيعة»، «إنك تمشين في غنج واختيال على جثث الموتى» في قصيد «ترنيمة للجمال». بل إنّه «حلم فضوليّ»، في أن نحسّ ذلك «الألم المشتهى»، الذي قد يشعر به ذلك الذي يتوقّع موته هو، من وراء القبر:«رغبة ممزوجة بالرّعب، وبألم فرديّ». وكما كان يقول ذلك الذي سمّاه بودلير «رينيه العظيم»، «الموت الجميل.. الذي هو رفيقنا». وهو، «ويا للأسف! وحده الذي يعزّي البائسين، ويحملهم على العيش، إنّه غايتهم في الحياة وأملهم الوحيد».

كلاّ! إنّه ليس الموت الذي يوجع الشّاعر، وإنّما هي الحياة ذاتها، البلاء والمعاناة، عزلة «الرّوح المحتشدة بالرّعب» للمُحْتضِرِ الذي ينتهبه النّدم، «للجنديّ الكسير»، للهالك الذي فقد كلّ أمل، و«يقضمه ما هو متغذّر إصلاحه.. بأنيابه اللّعينة». فالموت بالنّهاية هو المطمح الأسمى «للإنسان المتأهّب للرّحيل»:اسكب لنا سمّك كيما نرتاح! «(بودلير).

في نهاية القرن التّاسع عشر، سوف يتناول هيسمانس من جديد تحليل «السبلين» وفق نفس المنظور الفلسفي والأدبي، ليعود هو الآخر إلى مقولة الضّجر من الحياة، أمّا بودلير، فهو في نظر هيسمانس الكاتب الوحيد الحقيق بالإعجاب في زمنه، ويرى بأنّه «فاتن بشكل يندّ عن الوصف».«لقد كشف عن السّيكولوجيا المرضيّة للرّوح المنذورة للمعاناة، وتلك هي الحالة المرضيّة الأثيرة «للسبلين». وأحد شخوص هيسمانس، جون دورتال الذي كان يتّقد حماساً وهو يبني كاتدرائيّة شارتر، انتابه فجأة ضجر بودليري:«ذات يوم انزرع فيه ضجر أسود، فلم يعد قادراً على العمل، ولا على الكتابة ولا على الصّلاة، ضجر مجهد يجعلك تُعرض عن كلّ معرفة، ولا تعرف ماذا تريد..». غير أنّ بودلير عوض عن ذلك الضّجر الذي كان يعتصر صاحبه، كان يؤثر «الفضول»، لا الفضول السّاذج، وإنّما القلق الميتافيزيقيّ، كما يعلن ذلك في «قلبي مشلّح حدّ العراء»: «ثمّة أشياء ينبغي أن تثير فضول البشر وإلى أقصى حدّ، ولكنّها بالنّظر إلى نسق حياتهم العاديّة، لا تلهمهم أيّما شيء:

أين أصدقاؤنا الذين قضوا؟

لماذا نحن هنا؟

هل نحن آتون من مكان ما؟ (...) إلخ

لأن الضّجر، وهو «ثمرة اللاّمبالاة المَرَضيّة»، هو ما يشدّ الإنسان إلى الموت ولا يقدّم له أيّة سلوى ولا أيّ عزاء، يلفّه في «كفن من ضباب»، ويحجب عنه النّهار في السّماء «الواطئة والثّقيلة»، يعلن عن «شتاء الرّوح».. ويجبل المادّة الحيّة فيصيّرها كتلة من الغرانيت». وكيما يذكّر بهذه الهاوية المظلمة، يستعير بودلير عنوان المزمور «دي بروفنديس كلامافي» لتعويض عنوان «السبلين» الذي أطلق على نفس القصيد حين نشر لأوّل مرّة (1851) ضمن مجموعة من إحدى عشر قصيداً تحمل عنوان «برازخ».. والشّاعر الذي ينتهبه الضّجر يصل حدّا يجعله يتشهّى «النّعاس السّخيف للحيوانات»، وهو الذي يعلم، كما كتب ذلك بسكال، أنّ تفوّق الإنسان على الطّبيعة يكمن في وعيه بحاله. وبالنّهاية فإنّ الحياة ذاتها، وليس الجزع من الموت، هي التي تولّد الإحساس بالمعاناة. أن نعيش فتلك هي عين المعاناة، وذلك سرّ يعرفه الجميع«. أمّا المرأة التي تبكي (في قصيد«القناع»)، فإنّها تذرف الدّمع لأنّها لا تزال على قيد الحياة، وما يجعلها ترتجف «هو أنّها في الغد، ويا للأسف، سيكون عليها أن تعيش من جديد، أن تعيش في الغد وبعد الغد وبصورة دائمة ومتكرّرة - كما هي الحال بالنّسبة لنا جميعاً».

وإذا كان «السبلين» أكثر إيلاماً من الموت، فذلك لأنّه محنة محدّدة في الزّمن، ولا سلوى معها غير الاستمتاع بالجمال والانتشاء بالعشق والإقبال على الفراديس الاصطناعية، الزّمن، ذلك«اللاّعب المتلهّف»،«العجوز المهين»،«القاتل المخزي «للحياة وللفنّ»، هو عند بودلير صورة استعاريّة، وعدوٌّ يكون اللّعب معه غير متكافئ:

يا للوجع! يا للوجع! إنّ الزّمن يلتهم الحياة

وذلك العدوّ الغامض الذي يقضم قلوبنا

يقتات من الدّماء التي سوف نفقد،

إنّه لا ينفكّ يكبر وسطوته لا تنفكّ تزداد

والزّمن عند شتوبريان، هو «أوغُولين» الفاتك الذي «قضم أدمغتنا»: والفنّ وما يسطره في الذّاكرة، يمكن أن يقهر تلك السّطوة، ويلتهم ذلك الزّمن المفترس. أمّا بودلير فإّنّه يرى أنّ الزّمن ولئن كان مستبدّاً، فإنّ «عمر الفنّ يظلّ رغم ذلك مديداً».

مخزون الفراغ

إنّ رنين الأجراس التي تُقرع بشراسة، والهمس الملحاح لساعة الجدار، و«الجرس المتصدّع»، تُضلّل وتحرّف وجهة الصّور المألوفة لمخزون الفراغ، الذي يدعونا فيها الجرس والسّاعة الرّمليّة، كالمرآة، إلى تأمّل هادئ ومذعن في هشاشة قدرنا البشري. إنّ رسم الفراغ يمثّل الزّمن المعلّق، ويجعلنا نلمس العلاقة الثلاثيّة بين الحاضر والماضي والمستقبل، طالما أنّ ثبات المشهد يمكّننا من رؤية صورة استذكاريّة (النّظرة الكئيبة) واستباقيّة (الموت الآتي)، ويُبدي لنا الواقع الرّاهن في تقهقره وتآكله.

نجد هذا التوتّر ماثل في شعر بودلير، ولكن مع غياب فاجع لأيّة رؤية مستقبليّة: فالمسائل الاستعاريّة التي توضّح الطّابع العابر لحقيقةٍ في طور التفكّك والتفسّخ، لا تقودنا إلى التأمّل في الأبديّة، ولا إلى ضرورة التنعّم بالحاضر، ولكنّها تثير فينا على العكس من ذلك..التمرّد واليأس: (...) «فينتحب الأمل مقهوراً.. ويغرس العذاب رايته السّوداء في قرارة جمجمتي المتفسّخة» (قصيد كآبة). هكذا فإنّ اللّحظة الرّاهنة تغدو وجعاً، ما دامت تمنحنا نظرة منخطفة لذلك «الجمال العابر» الذي لا ينفكّ يتملّص من بين أيدينا:

إنّه الجمال المنفلت العابر على تخوم الزّوال

ذلك الذي اجترحني بنظرة شاردة

فبعثني من رميم وأحياني في شفق التّلاقي

فهل قدري أيّتها الجميلة العابرة

أن لا ألتقيك مجدّداً إلا على ضفاف الأبديّة؟

ترى هل تُوحّدنا معجزة اللقاء بعيداً حتّى مشارف الغياب؟

أم تراه الزّمن يطوينا في هوّة النّسيان وصقيع التّلاشي؟

هل نلج خلاصنا الأبديّ مكلّلين بشمس العودة

وكلانا هائم في سبل الضّياع لا يعرف إلى أين يمضي؟

(إلى عابرة)

...

وفي «لوحات باريسيّة»، في«العجائز الصّغيرات»، و«العميان»..تتبدّى الكآبة مثل خرائب باريس، لا تتحدّث عن الماضي، وإنّما عن حاضر عابر، عن لحظة هالكة، وتعطي الشّاعر إحساساً فاجعاً بالتحجّر في الزّمن، وتلك علامة كآبة.

باريس تتغيّر.. ولكن لا شيء من كآبتي يتزحزح!

قصور جديدة، سقّالات خشبيّة، كتل صخريّة

ضواحي قديمة..كلّ الأشياء باتت في نظري محض استعارة

و ذكرياتي الرّائعة غدت أشدّ ثقلاً من الصّخر.

(البجعة)

...

و كما بيّن ذلك وولتر بنجمين، وهو يتحدّث عن قصيد «إلى عابرة»، «كلّ لقاء هو تَعْديمٌ للكائن»، اختبار للكارثة:«إنّه فراق ما بعده لقاء، ذاك الذي يتطابق مع لحظة السّحْر». ويقدّم لنا القصيد صورة الصّدمة، بل صورة الكارثة.

وأمام المرآة المرتعشة، تنعكس الحقيقة المتقلّبة للعالم ولذات الشّاعر، لأناه وللآخر، للواقع والخيال، للباطن والظّاهر، للحياة والموت.. فجميع تلك الحالات تنتظمها علاقة متأرجحة:«أنا مثل ملِكٍ في مشهد لا ينحبس فيه المطر»، «أنا المقبرة التي يمقتها القمر»، «أنا المخدع المليء بورود ذابلة»، «أنا الجرح والسكّين»..و المرآة هي التي تجسّد ذلك التّأرجح:

البحر مرآتك السّرمديّة أيّها الإنسان

في التّموّج الأبديّ لفيض أسراره السّحيقة

تبصر نفسك كنبوءة خالدة في فجر التّكوين

وتجلو في غياهبه الشّاسعة أعماقك المحتشدة بالمرارة السّوداء

وستعشق البحر أيّها الروح الطّليق

حتّى التّلاشي على شطآن اللامنتهى

وتردّ الجملة المعاكسة في قصيد «جلاّد ذاته» بإلماحَةٍ إلى التّشبيه الاستعاري للموت:

أنا المرآة المشؤومة

فيها تتأمّل مرأة سليطة اللّسان

ذلك أنّ المرأة هي رمز الموت، وهي التي تمدّ للشّاعر مرآة سوداويّة. وفي لوحات ديلا كروا، في «أناشيده لمعاناة البشريّة»، يلاحظ بودلير أنّه ثمّة في الغالب امرأة مسنّة ومريضة، تستسلم لذاك الألم، لذلك البلاء المفجع والسّوداويّ، ذلك الجمال الباطنيّ الغريب. وسوف ينهي بودلير كتابه عن «حياة إدغار آلّن بو»، مذكّرا «بالنّسوة اللاّتي يتبدّى جميعهنّ متوهّجات ومريضات»(...)، فبودلير يرى في المرأة «شيء متّقد وحزين في آن(...) رأس مغري وجميل هو رأس المرأة، إنّه يجعلك تحلم بطريقة غامضة، بالمتعة الحسيّة وبالحزن، إنّها تحمل فكرة قوامها السوداويّة والضّجر، أو الفكرة المعاكسة، أي شيء من التوهّج، من الرّغبة في الحياة، مقترنة بمرارة منحسرة، وكأنّها متأتّية من حالة فقد، أو من حالة إحباط وقنوط. فالغموض والحزن هما أيضا من علامات الجمال».

علاقة فقدان وتندّم

في هذا الحزن الملازم للجمال، تحافظ الكآبة البودليريّة، في نظرتها إلى الماضي، على علاقة ليست علاقة حنين فحسب، وإنّما علاقة فقدان وتندّم. وكما لاحظ بنجميين وولتر فإنّ ذلك الذي يؤكّد «إنّ ذكرياتي لتبلغ حدّا من الغزارة تجعلني أشعر وكأنّي عشت ألف سنة»، لا يستدعي حقيقة أحلام الطّفولة. فالماضي البودليريّ هو «حياة سابقة»، حياة الرّوح، والفنّ بكونه تذكّر مقوّ للذّاكرة الجماليّة، فبإمكانه العثور على تلك الحياة من جديد. وكان بروست في «الزّمن المستعاد» قد أدرك ذلك، فهو بعد الحديث عن تواتر ذكريات الماضي عند شتوبريان ونرفال، تناول بالتّحليل ذلك التّواتر عند بودلير ليراه «أكثر غزارة» و«أقلّ عرضيّة»: «إنّه الشّاعر ذاته الذي، بقَدَرٍ أكبر من الانتقاء والملل، يبحث برويّة، في رائحة امرأة مثلا، في شعرها، التّماثلات الملهمة، التي ستكشف له»زرقة السّماء المديدة والمستديرة«و»مرفأ محتشد بألسنة من النّار وبالصّواري».

إنّه ذلك البلد الذي تتشوّف إليه الرّوح لتنفلت من وطأة الكآبة (السّبلين)، وكان الشّاعر يدرك أنّها اليوتوبيا.. وأنّ ذاك البلد يحيل على وجود في اللاّمكان، ولكنّ ذلك اللاّمكان سوف يظلّ رغما عن كلّ شيء.. غايته ومبتغاه.