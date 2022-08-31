روّاد الثقافة الغنائية بالإمارات

تقديم وحوار: إبراهيم الملا

يواصل الباحث والناقد الإماراتي علي العبدان جهوده الاستقصائية للتنقيب عن الملامح والظواهر الأولى للثقافة الغنائية بالإمارات المتفاعلة مع الشعر والتلحين النابعين من البيئة الشعبية والمناخ الفلكلوري، وهي الثقافة المتصلة بخصوصيتها المحلية المساهمة في نشوء الفنون السمعية والبصرية بالإمارات، والتأسيس لها مبكراً من خلال المبادرات الفردية للفنانين الأوائل بالدولة، الذين حوّلوا رؤاهم الذاتية إلى طرائق تعبيرية ملهمة، أفضت وبشكل ملحوظ إلى تطوير الفنون المحلية، وخلق حواضن رسمية وجماهيرية لها، الأمر الذي احتاج من العبدان إعادة إحياء الأسماء الرائدة في هذا المجال، والتي بقي بعضها منسيّاً ومجهولاً بالنسبة للأجيال الجديدة، ليكون الهدف من بحوثه الإضاءة على التأثيرات المبكّرة في المسيرة الإبداعية لهؤلاء المؤسّسين، والتعريف بإسهاماتهم وبصماتهم المؤثرة، مُركّزاً في قراءاته التحليلية لنتاجاتهم الفنية على الجوانب النظرية والتطبيقية، وما ابتكروه من أساليب جديدة منحت الفن الإماراتي هويته المرتبطة أساساً بالفضاء الاجتماعي، والمناخ الثقافي بالمكان.

أصدر العبدان مؤخراً الجزء الثالث من كتابه (حَرف وعزف – مقالات عن الطرَبِ الشعبيّ في الإمارات) ضمن منشورات معهد الشارقة للتراث، ضمن سلسلة بحثية مهمة، وقابلة للمزيد من الإضاءات التأريخية والاجتماعية.

علي العبدان

وفي حوار مع «الاتحاد الثقافي»، حول اختياره لعنوان (حرف وعزف) كمفتاح رئيس للدخول إلى تفاصيل الكتاب بأجزائه الثلاثة، أشار العبدان إلى أن كتاب (حرف وعزف) يعرضُ تاريخَ الطرَب الشعبي في الإمارات في بداياتهِ الأولى، ويذكرُ رُوّادَهُ الأوائلَ من مُطربين وشُعراء، وشواهِدَ من مخطوطاتِهم وأسطواناتِهم وتسجيلاتِهم، ويُقدِّمُ قراءاتٍ تحليليّةً في أغانيهم، سواءٌ في القصائدِ وأوزانِها أم في الألحان ومقاماتِها، وكذلك ذِكر بعض الفوائدِ المعرفية والتاريخية والتذوقيّة في الأدب والفن والتراث الثقافي، والهدفُ من الطريقةِ المذكورة هو إظهار وتوضيح القِيَم الأدبية والموسيقية الكامنة في قصائد تلك الأغاني الإماراتية وألحانها.

وأضاف العبدان، أنه قام في الجزء الأول من الكتاب بالتمهيد لتلك القراءات وتقديم بعض المقدمات التي من شأنها تعريفُ القارئ بالمسار التاريخي للطرب الشعبي في الإمارات، وكيف نشأ، وما أهم التأثيرات التي صنعت مختلفَ الإبداعات في مسيرتِه، إلى غير ذلك من ضرورياتِ المفاهيم والمعلومات ذات الصلة بموضوع الطرب الشعبي في الإمارات مما يُعينُ على استيعابه، ويوضحُ بصورةٍ منطقيةٍ مُجملَ التطورات التي جرَت له وفيه.

وأوضح العبدان، أن الجزء الأول من الكتاب يبحثُ في الجذور الأولى لأغاني الطرب الشعبيّ في الإمارات من خلال تمهيدٍ طويل، أما الجزء الثاني فقد خصّصَ فيه العبدان فصليْن لتفصيل الكلام في تجربتَيْ رائدَيْ الطرب الشعبيّ في الإمارات، الفنان حارب حسن الذي اشتهر بتحويل «البستات» الخليجية إلى أغانٍ بقصائد إماراتية، والفنان محمد عبد السلام الذي اشتهر بأداء فن الصوت الخليجيّ والقوالب المُلحقة به، وذلك بما يُعطي القارئَ معلوماتٍ عن مسيرتيْهما الفنيّتيْن الرائدتيْن، والمُختلِفتيْن في الوقتِ نفسِه، بشيءٍ من التفصيل التخصصيّ، خاصةً تجربة الفنان حارب حسن، الذي يُعدّ مؤسساً للأغنيةِ الشعبيةِ في الإمارات كما عرفها الناس خلال العقود الماضية.

الفنان محمد سهيل

وفي سؤال يتعلّق بمضامين الجزء الثالث والجديد من بحثه المرتبط بهذا السياق، والإضافات التي احتواها مقارنة بالجزأين السابقين من دراسته، أجاب العبدان أنه خصّص في الجزء الثالث من السلسلة فصليْن رئيسيْن من فصول الكتاب لعرض تجربةِ مُطربيْنِ من رُوّادِ الموسيقا والغناء في الإمارات، الأولُ، الفنان (محمد سهيل)، الذي سارَ على النهج ذاتِهِ الذي انتهجَهُ حارب حسن من انتقاء قصائد الشعر الشعبيّ الإماراتيّ، وتلحينها على طريقة «البستات» الخليجية، لكي يتطوّرَ الأمرُ إلى ما سُمّيَ فيما بعد بالأغنية الشعبية الإماراتية، أما الفنّان الثاني فهو (عبد الله عبد الحميد)، وهو غيرُ مشهورٍ شُهرةَ الآخَرين، لكنّهُ أولُ (موسيقيٍّ نَظَريٍّ) من الشارقة حسب رأي العبدان.

الفنان عبدالله عبدالحميد

فن الصوت الخليجيّ

عن أهميّة الدور الذي قدّمه الفنان (عبدالله عبدالحميد) رغم غياب اسمه عن أرشيف الموسيقا المحلية والطرب الشعبي، أوضح العبدان أن الفنان عبدالحميد كان من مُؤدّي فن الصوت الخليجيّ في الإمارات، وهو أقدم أنواع الأغاني الشعبية الخليجية في سياق الطرب الاحترافيّ، وبهذا يكون عبد الله عبد الحميد سارَ على نهج رائد الأغنية الإماراتية الثاني، وهو محمد عبد السلام، ويمكن أن يُضافَ إليهما الفنانان جاسم عبيد، وجمعة موسى البقيشي، فهذه مجموعةٌ لَزِمَت في الغالب غناءَ الأصوات الخليجية، لكنّ الاشتهارَ والانتشارَ كان من نصيب المجموعةِ الأولى لأسبابٍ كثيرة، تم ذكرها في مواضعَ متفرّقة من أجزاء الكتاب. أما فيما يتعلّق بالفنان (محمد سهيل) والمساحة التي استعرضت تجربته في الكتاب، فأشار العبدان إلى تخصيصه الفصل الأول من الكتاب للفنان محمد سهيل، وذكر في بدايتهِ سيرةً موجَزةً للفنان، وأهم المحطات التي أدّت به إلى دخول عالَم الطرب الشعبيّ، وكيف أصبح رائداً للأغنيةِ الشعبيةِ الإماراتية، مُضيفاً إليها، ومؤثِراً في غيرهِ من الفنانين، وذلك من خلال مباحثَ فيها تحليل لكثيرٍ من أغانيه، وتوضيح لطبيعة ألحانه ومقاماته، وعزفه وتقاسيمه، وعموم أدائهِ الغنائيّ، كما خصّصَ العبدان مبحثاً للحديث عن تجربةِ الفنان محمد سهيل الشعرية، وكيف أصبح شاعراً غنائياً بامتياز، وكيف تميّز بالإكثار من بحر «الهَزَج» في قصائدهِ الغنائية، مختتماً الفصلَ بتَعدادِ إضافاتهِ وتأثيراتِه.

من أسطوانات الفنان محمد سهيل (الصور من المصدر)

وأضاف العبدان قائلاً: «أما الفنان عبد الله عبد الحميد، فقد ذكرت في الفصل الخاص به سيرةَ حياتهِ الفنية، والتي بدأت في أوائل الستينيات في الكويت، حيث كان قد رحل إلى هناك للعمل والدراسة، وكيف أسّسَ عبد الله عبد الحميد شخصيّته الفنية من خلال التعلم من أساتذةٍ عدة، وكيف أصبح أولَ موسيقيّ من الشارقة يتعلم أصول التدوين الموسيقيّ»

ثم تعرّضَ العبدان لعودته إلى الشارقة، وما الذي فعله إذ ذاك، ثم رحلته إلى القاهرة لدراسة الموسيقا في أواسط السبعينيات، ثم عودته مرةً أخرى، واصطدامه بالواقع الفنيّ الذي لم يكن يُرضيه، وأشار العبدان إلى أنه قام بتحليل صوتٍ من أداء الفنان عبد الله عبد الحميد، وهو الصوت العربيّ الكويتي (متى يا كرام الحيّ عيني تراكُمُ).

وحول محتويات الفصل الثالث والأخير من كتابه الجديد، قال العبدان إنه خصص الفصل الثالث لتحليل بعض أغاني الطرب الشعبيّ كما هي عادتهُ في بقية أجزاء هذا الكتاب، فثَمّةَ تحليلٌ عَروضيٌّ لقصيدةِ كلِّ أغنية، وتحليلٌ مَقاميٌّ للحنِها الموسيقيّ، بالإضافةِ إلى ذِكر ترجمةِ كلٍّ من شاعر القصيدة، والمطربِ الذي غناها، وكذلك ذِكر بعض الفوائدِ المعرفية والتاريخية والتذوقيّة، في الأدب والفن والتراث الثقافيّ، والهدفُ من ذلك – كما أشار العبدان - إظهارُ وتوضيحُ القِيَم الأدبية والموسيقية الكامنة في قصائد تلك الأغاني الإماراتية وألحانِها، وتقريبها من القارئ المُتذوِّق.

غلاف الجزء الثالث من كتاب حرف وعزف

واختتم العبدان الحوار قائلاً: «بهذا كلهِ يمكنُ أن يُعَدّ (حرف وعزف) بجميع أجزائهِ كتاباً مُتخصِّصاً في التأريخ لبدايات الطرب الشعبيّ في الإمارات، وإرهاصاتِ ظهور الأغنيةِ الشعبيّةِ الإماراتية، ومدى الاقتباس الذي قام به الفنانون الروّاد الإماراتيون، ومدى التجديد الذي أبدعوه، وهي الأمورُ التي نحتَتْ تدريجياً مفهومَ الأغنيةِ الإماراتيةِ الشعبيّة في الحِقبة من 1950 إلى 1980، وما بعدَ ذلك بقليل».