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ثقافة

علي بن تميم: الإمارات تخطو خطوات فريدة في دعم حركة النشر

علي بن تميم
31 أغسطس 2022 02:18

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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أكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن ملتقى صناعة النشر الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية- دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، الهدف منه هو دعوة الناشرين الإماراتيين المعنيين بحقل الكتاب وتطويره، وكذلك الإنصات إلى التحديات ومعرفة الإنجازات والتطلعات، وأيضاً للتعريف بالفرص التي يتيحها مركز أبوظبي للغة العربية من أجل دعم الناشرين الإماراتيين. 
وقال الدكتور علي بن تميم في تصريح خاص لـ(الاتحاد)، إن دولة الإمارات تخطو خطوات فريدة من نوعها في دعم حركة النشر والثقافة العربية، وهذه الإنجازات حققت إلهاماً بارزاً وأثرت تأثيراً عالمياً من خلال معارض الكتب التي تنظمها الدولة. 
وأضاف: تطلعاتنا مع الناشرين ينبغي أن تجسد وتعكس الإنجازات التي تقوم بها الدولة، على المستوى الفكري والثقافي، وعلى مستوى القراءة تحديداً وتعزيزها. وهذا الملتقى يُقام اليوم حتى يناقش مع الناشرين الإنجازات التي تحققت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته السابقة،  والبدء بتجاوز بعض التحديات عن طريق التناقش معهم وطرح الأفكار والتعاون المشترك الذي نتطلع إليه، وتعريفهم أكثر وأكثر بالمشروعات المتصلة بالكتاب والتي يقدم من خلالها مركز أبوظبي للغة العربية المنح.
وأكد أن هذا الملتقى يُقام من أجل دعم ورفد المؤلف الإماراتي وربطه بحركة النشر، إضافة إلى التدارس معهم حول معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته القادمة، وكذلك تطوير مؤتمر الصناعات الإبداعية في دورته الثانية. وقال: نتدارس مع الناشرين الإماراتيين الفرص الكثيرة والأفكار، حتى ننسق مع المؤسسات الإماراتية المعنية بالكتاب. كما أن ملتقى صناعة النشر يُقام في سياق عودة المدارس وفي سياق الكلمة الصوتية  التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الطلاب والمعلمين والأسر. وهي فرصة  سانحة لنا تحفز الناشرين للتركيز على النشء والطلاب، وتقديم الكتب المفيدة للمعلمين؛ لتطوير المهارات والتركيز على المعرفة والعلوم والإبداع.

علي بن تميم
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
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