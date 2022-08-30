«محمد بن خالد الثقافي» يشارك في «القراءة حرية»

هويدا الحسن (العين)

شارك مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ضمن فعاليات مبادرة «القراءة حرية»، في الجلسة الحوارية مع موظفي المؤسسة العقابية والإصلاحية، الذي أقيم

في مقر المؤسسة، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «واقع ملهم مستقبل مستدام».

وناقشت كنة الناصري، عضوة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أهمية أهداف يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وهو تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي في الدولة بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كما تطرقت للحديث عن أدوار المرأة المحورية في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة.

وفي ختام الجلسة تم توزيع الهدايا على موظفات المؤسسة العقابية والإصلاحية، ضمن مبادرة «ابتسامة» تقديراً لجهودهن، كما تم توزيع الهدايا على نزيلات المؤسسة العقابية لإدخال السعادة على قلوبهن.