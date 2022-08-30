«مكتبات الشارقة»: إنجازات المرأة تسهم في رسم المشهد الحضاري

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مكتبات الشارقة العامة جلسة حوارية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، مؤخراً، في مكتبة وادي الحلو العامة، تحدثت خلالها عائشة رضا البيرق، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود المرأة الإماراتية وإنجازاتها، ودورها في صياغة المشهد الحضاري لدولة الإمارات.

وأكدت البيرق أن قصة المرأة الإماراتية وإنجازاتها تستحق أن تدرس للأجيال، حيث كان تأسيس دولة الإمارات نقلة نوعية في دور المرأة في الحياة، منذ أن نص دستور الدولة على حقوق المرأة ومركزية دورها في كافة قطاعات الحياة. وأشارت إلى النظرة الاستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الحكام، التي ركزت على تعزيز قيمة العلم والعمل لدى المرأة.

وقالت البيرق: «تفخر إمارة الشارقة بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تأسيس مراكز ومؤسسات داعمة للمرأة والأسرة».