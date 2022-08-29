«ثقافية الشارقة» تُقر برنامجها السنوي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، والذي ينطلق في من سبتمبر المقبل حتى يونيو من العام 2023، تأكيداً لدور إمارة الشارقة في ريادتها للأنشطة الثقافية والفكرية المختلفة، واشتملت خطة هذا العام على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الدائرة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن الدور الثقافي الذي تضطلع به الشارقة جعلها حاضنة للمبدعين وإبداعاتهم ونتاجاتهم الأدبية والفكرية عبر استضافتهم في المهرجانات التي تنظمها دائرة الثقافة وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما يؤكد أهمية هذه الأنشطة والفعاليات ودورها في تفعيل الساحة الثقافية. وأضاف: «اهتمام دائرة الثقافة بالفئات العمرية المختلفة يصحبه اهتمام متبادل من جانب الجمهور بالتفاعل والحضور، إضافة إلى إشراك المبدعين كل عام عبر الملتقيات الثقافية بألوانها المتعددة، والتي تصحبها الأمسيات والمحاضرات، والندوات، والعروض المسرحية، والعديد من الجوائز».

وأوضح أن أنشطة دائرة الثقافة تتوج بتكريم المبدعين من الشباب والقامات الثقافية لما لهم من دور فعَّال في رفد الحقل الثقافي بالجديد المتميز.

ويُستهَل الموسم الجديد في سبتمبر من العام الجاري بفعاليات من ضمنها ملتقى الشارقة للسرد في دورته الـ 18 والذي ينظم في العاصمة المصرية القاهرة، إلى جانب ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته العاشرة وتستضيفه العاصمة المغربية الرباط، بالإضافة إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته التاسعة والذي تستضيفه مدينة كلباء.

ويحتضن أكتوبر فعاليات أبرزها ملتقى الشارقة للخط العربي في دورته الـ 10، ومساء ثقافي بمناطق كلباء، دبا الحصن ومهرجان المفرق للشعر العربي في الأردن.

وسيكون نوفمبر حافلاً بالفعاليات لدائرة الثقافة، أبرزها احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات ومهرجان الأُقصر للشعر العربي ومهرجان مراكش للشعر العربي.

وفي ديسمبر تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم مهرجان الشعر العربي، وفي تونس سيكون مهرجان بيت الشعر العربي ببيت الشعر بالقيروان حاضراً أمام مثقفي تونس، يلي ذلك جائزة الشارقة للنقد التشكيلي، بينما تنظم احتفالية اليوم العالمي للغة العربية ببيت الشعر بالشارقة، أما مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي سيكون بمفوضية كشافة الشارقة، بالإضافة إلى موعد مع مهرجان الشارقة الصحراوي بمنطقة الكهيف، وتستضيف منطقة شيص مساءً ثقافياً، بجانب مساء ثقافي بمنطقة وادي الحلو.

ويُستهَل العام الجديد 2023 في شهر يناير بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 20 بقصر الثقافة وخورفكان وكلباء، ثم يليه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الـ 11 في تونس، وتنظم القوافل الثقافية في مدينة شيص، ثم مهرجان خورفكان المسرحي.

وفي فبراير في قصر الثقافة بالشارقة والذيد وخورفكان وكلباء، سيتم تنظيم مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ17، يليه مهرجان كلباء الثقافي بالمركز الثقافي بكلباء، ويستضيف بيت الشعر بموريتانيا مهرجان نواكشوط للشعر العربي، بينما يستضيف قصر الثقافة بالشارقة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في نسخته الرابعة.