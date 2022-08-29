إسماعيل عبد الله: «القاهرة للمسرح التجريبي 2» يوقد روح التجديد

الشارقة (الاتحاد)

بروتوكول تعاون جديد تم الاتفاق عليه بين الهيئة العربية للمسرح وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (الدورة 29) لدعم المهرجان الذي ينظم من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، انطلاقاً من تلاقي الإرادات والقناعات والعمل المشترك لتشكيل رأي عام مستنير من خلال المسرح، وإدراكاً بأن الفن لغة إنسانية.

في هذا الصدد، قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، إن الهيئة العربية للمسرح والتي تعمل بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترى أن دعم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهم لناحية التنوع المعرفي الذي يشهده خاصة في هذه الدورة، كما أن هذا المهرجان نافذة واسعة لإيقاد روح التجريب والتجديد في المسرح عربياً، وهو الأمر الذي ينسجم مع ناظم عمل الهيئة «نحو مسرح جديد ومتجدد».

وحيا عبد الله وزارة الثقافة المصرية لجهودها التي تبذلها من أجل استمرار وتطوير المهرجان، وحيا رئيسه ومديره وإدارة المهرجان لدفعهم روح التجديد والانتشار الوطني على امتداد محافظات الجمهورية ليعطي المهرجان مردوده الإبداعي لكل الجسد المسرحي المصري.

ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون مع هذا المهرجان، حيث شهد وقوف الهيئة إلى جانبه عند عودته بعد التوقف من 2011 إلى 2016، من خلال دعم متعدد الوجوه لفعالياته.