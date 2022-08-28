فعاليات ثقافية: المرأة الإماراتية حضورها بارز في الحراك الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: نلمس أثر جهود المرأة الإماراتية من موقعها كمربية أجيال في تحسين جودة الحياة من خلال رعايتها لأسرتها، ومن خلال تفاعلها بمسؤولية عالية مع كافة الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والتطبيقات الصديقة للعائلة. كما نلمس دور المرأة في الارتقاء بمكانة مجتمعها وندرك أهمية ما تقوم به في مجال تطوير التنمية الاجتماعية من مختلف مواقع العمل الحكومي والتطوعي التي تتواجد فيها.

وأضافت الغزال: «استطاعت المرأة الإماراتية أن تكون عند مستوى المسؤولية، وأثبتت خلال مسيرتها في التأهيل والعمل أنها ملهمة لمجتمعها بالعطاء والإنجاز، وقادرة على التميز في كافة قطاعات وميادين العمل. ففي مرحلة التأهيل التحقت بمختلف التخصصات وتفوقت، وعند توليها للمواقع القيادية أبدعت ومثّلت خبرتها إضافة تُحسب ضمن رصيد كوادر الإمارات العلمية والمهنية، ممّا يسهم بدور أساسي في دعم نهضة الإمارات».

إيمان بوشليبي

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «تقديرنا للمرأة الإماراتيّة يتجاوز حدود الشكر والثناء، فقد استطاعت أن تنطلق بكلّ مهنيّة نحو عوالم الأدب والثقافة، وشكّلت نموذجاً مشرقاً في إثراء الحياة الثقافية والمعارف الإنسانيّة التي غدا أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة من روادها وصناعها. ويمثل يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس في كلّ عام مناسبةً للاحتفاء بجهود وإنجازات المرأة الإماراتية، التي وظّفت الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الحكيمة لتعبر إلى مرحلة متقدمة نبغت فيها كاتبةً ومؤرخةً وأكاديميةً تمد المكتبة الإماراتية والعربيّة بمصادر المعرفة التي تثري كافة قطاعات الأدب والمعارف».

هنادي اليافعي

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة: «نفخر بما حققته المرأة الإماراتية في مسيرة مجتمعها من موقعها كراعية لأسرتها ومساهمة في استدامة القيم».

وأضافت: عندما نلمس ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع الإماراتي، فإن ذلك يعكس جهد المرأة ودورها في ترسيخ القيم الأصيلة والثقافة الوطنية التي تحصن أجيال المستقبل.

وقال راشد العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «يشهد القطاع الإعلامي بصمات واضحة للمرأة الإماراتية، التي نجحت في دخول كافة ميادينه، وأتقنت كل مهاراته، واستطاعت بفضل تطوير مواهبها أن تقود عدداً من القطاعات الإعلامية وتحقق نجاحات مشهوداً لها. وإن الحقل الإعلامي ليفخر بالرائدات اللاتي تسلحن بالعلم والمعرفة، وعززن من تلك المعارف بالاحتراف المهني الذي صقل مهاراتهن، وأسهم في توليد طاقات إعلامية محلية حق لها أن تكون بجدارة علامات فارقة في النهضة الإعلامية التي تشهدها دولة الإمارات».

راشد الكوس: صورة براقة

قال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إن المرأة الإماراتية نجحت في إعادة صياغة المشهد الثقافي المحلي وتقديمه بصورة أكثر بريقاً، من خلال مؤلفاتها وإبداعاتها الأدبية على اختلاف أنواعها، ولم تقتصر إبداعاتها على الكتابة والتأليف فقط بل امتدت إلى صناعة النشر أيضاً.

وأضاف: تفخر جمعية الناشرين الإماراتيين اليوم بوجود 41 ناشرة إماراتية ضمن أعضائها، يشكلن ما نسبته 18.6% من إجمالي أعضاء الجمعية، الأمر الذي عزز الحضور الدائم للمرأة الإماراتية في المعارض العربية والدولية، مؤلفة وكاتبة وناشرة، ما أضاف الكثير إلى الرصيد الثقافي للدولة.

إننا في جمعية الناشرين الإماراتيين نحرص تحفيز المزيد من النساء وتشجيعهن لدخول قطاع النشر، ودعم مساهمتهن في مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا المجال، ترسيخاً لمبادئ التمكين التي قام عليها اتحاد الإمارات.

مريم الحمادي: نفخر بالإنجازات

قالت مريم الحمادي مدير مؤسسة «القلب الكبير» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أستذكر واحدة من آخر مبادرات «مؤسسة القلب الكبير» التي انطلقت في مصر، حيث أجرى وفد من المؤسسة، معظمه من السيدات، زيارة تفقدية لمصنع للملابس الجاهزة الذي أسسته «القلب الكبير» في صعيد مصر، وأثمر عن تمكين وتشغيل 500 سيدة مصرية، كان هذا مثالاً لريادة المرأة الإماراتية وحضورها نموذجاً في المبادرة والعطاء والعمل الإنساني، وتأكيداً على وقوفها مع النساء في مختلف أنحاء العالم بما ينسجم مع شعار يوم المرأة هذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

واليوم ننظر بفخر إلى ما حققته المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة، ووضوح الرؤية، وقوة الإرادة التي تمتلكها سيدات الإمارات، ونحن مؤمنون أن المرأة الإماراتية ستواصل بعطاءاتها مسيرة العمل الإنساني.

مروة العقروبي: رحلة تنموية

قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ «بيت الحكمة»: «ما حققته المرأة الإماراتية من حضور وتميز في مختلف الحقول والميادين الإبداعية والقيادية، يشير إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تزامن مع ولادة الاتحاد، كان توجهاً حكيماً، وتعزز بمنظومة من الرؤى الحضارية التي نظرت إلى المرأة باعتبارها شريكةً في بناء الوطن وفي النهوض بمجتمعها، فكانت المرأة عند مستوى المسؤولية، ابتداءً بانخراطها في رحلة التعليم وبناء مهاراتها العلمية والمهنية، ووصولاً إلى توليها للمسؤوليات وأداء واجبها تجاه وطنها، الذي فتح أمامها العديد من الآفاق وقدم لها خيارات لامحدودة لبناء مستقبلها والارتقاء به». وأضافت العقروبي: «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو احتفال بإنجازاتها ضمن رحلة مجتمع الإمارات التنموية، التي أسهم فيها كل فرد بجهده وخبرته وطاقته، وبذلت خلالها المرأة، إلى جانب الرجل، أقصى ما لديها من جهد، بارتيادها آفاقاً جديدةً تسهم من خلالها في مواكبة ما يستجد من تحديات النهوض ببلدها على كافة المستويات المعرفية، سواءً في محيط أسرتها أو في نطاق عملها ومجالها المهني».

امحمد المستغانمي: أبدعت وأتقنت

قال الدكتور امحمد المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «الحديث عن المرأة الإماراتية حديث ماتعٌ جاذب مُحفِّز نافع، ذلك لما أحدثته المرأة الإماراتية من فَرْقٍ في دنيا الأعمال، وفي الأعمال المجتمعية المتنوّعة.

وحين يتحدّث الإعلام المعاصر، وتتغنىّ وسائل التواصل الحديثة بالمرأة الإماراتية، فليس ذلك ضَرْباً من المُبالغة، وليس في ذلك أدنى مجاملة، لأنّ الواقع يشهد بتفوّق المرأة الإماراتية بشكل عام في مجالات العمل المختلفة، حيث نجدها قد أبدعت وجوّدت في ميدان التعليم».

وأضاف: «ترّبعت المرأة الإماراتية على عرش المناصب التعليمية والإدارية، وجوّدت في ميدان الصّحة والطّب، وهي التي يشار إليها بالبنان في حُسن الأداء والحرص على جودة العمل في المستشفيات العامة والخاصّة والعيادات المتخصّصة. وإذا وجّهنا أعيننا إلى ميدان الأعمال التجارية والمشاريع الاقتصادية، فإنّ المرأة الإماراتية ضربت في ذلك أحسن الأمثلة بإتقانها لوظائف إدارية عالية».

سالم عمر سالم: فكر مستنير

قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «نهنئ كل إماراتية في يومها الذي نحتفي فيه بقدرات ومواهب حفرت مكانتها، وأثبتت جدارتها، وتمكنت من الوصول إلى منصات الريادة، لتحقق حضورها الفعال في حقول المعرفة والاقتصاد وغيرها، وتكون شريكاً رئيساً في حركة التنمية والإعمار، التي رفدت من خلالها الساحة الإماراتية بنتاجات إبداعها الفكري والإنساني».

وأضاف: «إسهام المرأة الإماراتية في قطاع النشر يجمع بين كونها كاتبةً ذات فكر مستنير واطلاع واسع، أنتج حصيلةً معرفيةً لها مكانتها في المكتبة الإماراتية، وناشرةً لها دور واضح في صناعة الكتاب، حيث أسست دور نشر لها حضورها في ساحة الاقتصاد الإبداعي المتنامي في الدولة، وهذا يعبر عن حضور ريادي للمرأة الإماراتية في عالم النشر والتأليف، لتعزز بذلك مسيرة التنمية الإماراتية، وتخدم الفكر الإنساني بكل ما هو جديد ونافع».

خولة المجيني: صانعة مبادرات

قالت خولة المجيني، مدير إدارة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب: «يوم المرأة الإماراتية مناسبة متجددة تمنحنا في كل عام فرصة لنقدر المكتسبات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، وخاصةً في المجالات الإبداعية، حيث استطاعت المرأة بفضل دعم قيادة الدولة أن تكون قيادية ناجحة، وأثبتت أنها قادرة على أن تكون مبدعة في عملها وشريكةً فاعلةً في تنفيذ الاستراتيجيات الثقافية والوصول بالعمل في مختلف المؤسسات إلى مرحلة متقدمة، تكون فيها المرأة صانعة مبادرات إبداعية ومبتكرة لآليات عمل ذات رؤية حديثة».

وأضافت خولة المجيني: «للمرأة في إمارة الشارقة أدوار مهمة، لأن جهودها مسنودة برؤى المشروع الحضاري للإمارة الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسميّ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما نشهده من نجاحات ومن بروز للكوادر النسائية المبدعة في الشارقة ودولة الإمارات عامة، يعد من ثمار النهوض الثقافي الشامل الذي أتاح للمرأة فرص التأهيل والشراكة الكاملة».