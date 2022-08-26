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ثقافة

لوحات مريد... انسيابية لونية مسكونة بالتأويلات

اللون والأثر أساس أعمال عبد الهادي مريد (من المصدر)
27 أغسطس 2022 03:00

محمد نجيم (الرباط)

يوظف الفنان التشكيلي المغربي عبد الهادي مريد، في لوحاته المعروضة في مدينة الرباط، انسيابية لونية بتقنيات ومفردات جمالية لافتة وجديرة بالتأمل، لأنها تؤشر على قدوم فنان يقف على أرضية صلبة وغنية تستجيب لمعايير اللوحة المعاصرة بخصوصيات معمارية وجمالية مستمدة من تربة الفن المغربي؛ لأنه متمكن من تطويع الريشة بأسلوب يستجيب للتجريد الصباغي القائم على الحركة، ما يجعل أعماله الفنية تمنح المتلقي لذة فنية ودفقات من الأشكال التعبيرية المحملة بالرؤى والتأويلات المسكونة بالفيض الدلالي والجمالي.

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  • عبد الهادي مريد
    عبد الهادي مريد

في حديثه عن لوحات الفنان عبد الهادي مريد، خلال افتتاح المعرض، قال الناقد الجمالي إبراهيم الحيْسن: يبدو أن الفنان مريد لا يختار ألوانه مصادفة، بل إنه يربط استخدامها وفقاً لنظرته التعبيرية والجمالية التي ترسم السمات العامة لاشتغاله الصباغي القائم على التجريد والشكل الذي يفتح مساحات بصرية متنوعة ينصهر فيها اللون والأثر، مضيفاً: «اللون هو لعبة الفنان ورهانه الفنّي الذي يحقق بوساطته توازنه مع ذاته ومع العالم، يشتغل عليه باحثاً عن انتشاره وامتداداته على السند من دون كلل». 
ويوضح الحيْسن: إنه، بهذا الأسلوب التجريدي العلائقي، يربط لوحاته بما يمليه عليه ذهنه، فاللون والأثر هما أساس لوحاته، ألوان مبتهجة تعيش اللحظة، وآثار تحيا داخل آثار أخرى تنبعث مع كل لوحة جديدة. إنها ديمومة الإبداع لدى الفنان عبد الهادي مريد، سائرة لا تتوقف على إيقاع الرغبة الذي يسكنه في تشیید نموذجه الإبداعي والجمالي الخاص، لأنه لا يريد أن يشبه أحداً.. ولا يريد أن يشبهه أحد».  
أما الناقد والباحث في الجماليات عبد الله الشيخ، فيقول: إن هذا الفنان لا يرسم قلق الوجود ولا قلق الحقيقة. يبتهج، فقط، لجنون الإبداع البصري وقد استوفي شروط أحواله ومقاماته اللونية الطبيعية، موضحاً:«كل لوحة مرآة نابضة بالمعنى الباطني للكلمة. مرايا تعكس اللا مرئي والمتخيل، والشذري والمجهول. مقامات بَوحِية صامتة ومتوارية معاً تحكي انطباعات طيفية تجتذب الإنسان بصيغة لا تقاوم».

هوية شبحية
أبدعت مخيلة الفنان التشكيلي المغربي عبد الهادي مريد كائنات لونية مجردة من هويتها الشبحية. كائنات قريبة من الحياة بقدر ما هي قريبة من الوجود لا العدم. كائنات على خلاف نظيراتها قادرة على رؤية العالم من خلال الألوان. لا تعكس واقعاً تسجيلياً، بل تقدم تمثّلاً رُؤيوياً لعالم يعز عن الوصف والتأويل.

 

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