لطيفة بنت محمد تلتقي أعضاء «الآيكوم العربي»

دبي (الاتحاد)

عقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) عضو مجلس دبي، اجتماعاً مع أعضاء «الآيكوم العربي» الذي يضم الأعضاء العرب في المجلس الدولي للمتاحف، على هامش المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2022» الذي يعقد في العاصمة التشيكية براغ.

وجاء الاجتماع كجزء من برنامج الوفد الرسمي لدولة الإمارات إلى «آيكوم براغ 2022»، حيث تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العام للمجلس في 2025، ما يجعلها أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف مؤتمر «آيكوم».

واطلعت سمو الشيخة لطيفة خلال الاجتماع مع الأعضاء العرب للمجلس على تجارب الأعضاء في المنطقة، إلى جانب مناقشة التحديّات والفرص ومجالات التعاون المحتملة، وأشادت سموها بالعمل الذي يقوم به المجلس الدولي للمتاحف العربية لتمثيل المنطقة منذ سنوات في هذه المنصة الدولية

وقالت سموها: «علينا جميعاً أن نتكاتف كأمة عربية للحفاظ على التراث الثقافي الغني لمنطقتنا والارتقاء به ومواصلة تطوير متاحف المنطقة. وتدرك دولة الإمارات أهمية المتاحف كمراكز حيوية للمعرفة والتواصل مع مجتمعاتنا، وأهميتها في القطاع الإبداعي والثقافي الأوسع، وتلتزم بتطويرها. وسيكون المؤتمر الدولي للمتاحف 2025، الذي ستستضيفه دبي، اللحظة المناسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجنوب الأفريقي على نطاق أوسع لجذب انتباه العالم إلى ما تمتلكه هذه المنطقة وما هي قادرة عليه».

من جانبه، قال الشرقي الدهمالي، رئيس «الآيكوم العربي» نائب رئيس «آيكوم المغرب»: «مع استضافة دبي لهذا الحدث الدولي الكبير كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا منذ تأسيس آيكوم في عام 1946، فإن المنظمة العربيّة للمتاحف ستواصل دعم اللجنة المنظمة لمؤتمر آيكوم دبي 2025، ولا سيما في إعداد البرنامج العلمي للمؤتمر، بما يضمن المشاركة القوية للمتاحف العربية في هذا الحدث العالمي المرموق».

وحضر الاجتماع الشرقي الدهمالي، رئيس ‏«الآيكوم العربي» ونائب رئيس آيكوم المغرب، وأسامة عبد المجيد رئيس آيكوم مصر، ورشاد بوخش، نائب رئيس «الآيكوم العربي» ومؤسس آيكوم الإمارات، وأحمد محمود من آيكوم الإمارات، وسندس الراشد، رئيسة آيكوم الكويت، ورنا الشيخ من آيكوم السعودية وابتسام الوهيبي من وزارة الثقافة السعودية، وجهاد كفافي ويوشع العمري من آيكوم الأردن، وفاطمة السليطي وراشد ملهية من آيكوم قطر ويعرب العبد الله، وأسامة الرواس من آيكوم عمان، المدير السابق لمتحف دمشق، وعادلة هنية، مديرة المتحف الفلسطيني.

وكان الاجتماع جزءاً من برنامج الاجتماعات الرسمية للبعثة التي تترأسها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ورافقها خلال زيارتها إلى براغ وفد إماراتي رفيع المستوى ضم معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وهالة بدري مدير عام دبي للثقافة، إلى جانب مسؤولين من القطاع الثقافي في الدولة.