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ثقافة

طالبات من جامعة الإمارات يحصدن المراكز الأولى في مسابقة للترجمة بكوريا

(من اليمين) فاطمة النقبي، وشمايل المرشدي، وبشاير اليافعي (من المصدر)
26 أغسطس 2022 02:17

العين (الاتحاد) 

حصدت طالبات من جامعة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى في مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية للعام 2022، والتي نظّمتها الجمعية الكورية العربية ومجلس الكتب الكورية للأطفال والشباب تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في العاصمة سيؤول.
وكانت طالبات التخصّص الفرعي الكوري في قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية شاركن في هذه المسابقة عبر تطبيق الاتصال المرئي حيث فازت الطالبة مها المنصوري بالمركز الأول، فيما نالت المركز الثاني الطالبة شمايل المرشدي، وفازت الطالبتان فاطمة النقبي وبشاير اليافعي بالمركز الثالث.

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  • موزة الطنيجي
    موزة الطنيجي

إلى ذلك، قالت موزة الطنيجي، رئيس قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: «من المهم منح الطلبة الفرصة للمشاركة في مثل هذا النوع من المسابقات الدولية، وهو ما تحرص عليه جامعة الإمارات لدعم وإثراء خبرات الطلبة». وأضافت: «فخورة بمثل هذه الإنجازات التي يحققها طلبتنا، فهذا الفوز يأتي ضمن سلسلة من المنافسات التي خاضها طلبتنا وحقّقوا فيها المراكز الأولى، ما يُبرز الدور الذي تقوم به جامعة الإمارات في إعداد طلبة متميزين في مجال تخصصهم».
واعتبرت الطالبات أن هذا الفوز فرصة ممتازة لتطبيق دراستهن الأكاديمية عملياً، والحصول على خبرات دولية من خلال إتاحة المشاركة في مثل هذه المسابقات، كما اعتبرن المسابقة تحدياً ممتازاً لاختبار المهارات والخبرات.
وأقيم حفل توزيع جوائز مسابقة ترجمة كتب القصص المصورة الكورية والعربية في الـ 18 من الشهر الجاري افتراضياً، حيث شارك في هذه المسابقة 31 طالباً من برنامج اللغة الكورية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الأردن، جامعة عين شمس، وجامعة أسوان من مصر، وطلاب قسم اللغة العربية من 6 جامعات كورية.

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كوريا الجنوبية
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